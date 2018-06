Cruz Roja aboga por conocer expectativas inmigrantes pero sin ponerles trabas

El presidente nacional de Cruz Roja, Javier Senent, ha afirmado hoy que es importante "saber cuáles son las expectativas" de los inmigrantes, sin entrar a determinar cuál debe ser la fórmula que se emplee para ello, aunque ha precisado que no debe suponer "trabas" a sus movimientos.

Senent ha manifestado que es "fundamental" conocer la opinión de estas personas al ser preguntado por la propuesta que el Consejo Europeo va a plantear a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de crear fuera del territorio comunitario centros para clasificar si los migrantes que llegan son económicos o tienen derecho al asilo.

En declaraciones a los periodistas, ha argumentado que conocer "cuáles son sus expectativas y dónde les gustaría ir" ayudaría a "no desperdiciar recursos y no intentar hacer un proyecto en España de alguien que no quiere estar en España".

En el mismo sentido, ha dicho que saber en qué campo les gustaría trabajar "facilitaría luego su inserción laboral y social", y ha recordado que "en el momento más crítico de la crisis" había comunidades que estaban dispuestas a recibir "a los que fuesen" con perfil agrícola.

Senent, que ha inaugurado hoy en Málaga una exposición con motivo del treinta aniversario del Centro de Formación Profesional Norman Bethune, ha abogado por que los gobiernos pongan más medios y recursos y trabajen en los países de origen para que esas personas puedan desarrollar su actividad.

Respecto al momento actual, ha dicho que es "preocupante evidentemente por la presión que ejerce", pero ha insistido en que los españoles son "solidarios y acogedores" y entienden la situación.

El presidente de Cruz Roja ha incidido en que si alguien se arriesga a "echarse al mar con unas posibilidades altas de fallecer" e irse a un país donde no conoce el idioma es porque "se ve muy forzado" a ello.

En cuanto a los medios disponibles para atender a estas personas a su llegada a las costas, Senent ha dicho que la "solución no consiste solo en atenderles en la llegada", sino en aportar un "itinerario para su integración" a las personas que se quedan.

"No es un problema de una ONG o un gobierno solo, es un trabajo a nivel europeo", ha opinado Senent, quien cree que en España se está dando una respuesta "solidaria" que es efectiva.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado la importancia de Cruz Roja como "símbolo de los derechos humanos allí donde está implantada" y ha apelado al "concurso y apoyo" de todas las instituciones europeas ante el "drama humanitario" de la inmigración.

También ha defendido la necesidad de "erradicar el discurso xenófobo que lamentablemente se puede dar en los países más desarrollados a los que llegan los inmigrantes".