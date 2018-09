Cs se pregunta cuándo dejará Sánchez de "mirar para otro lado" con Cataluña

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha denunciado hoy que los miembros de Jusapol que se manifestaron ayer en Barcelona sufrieron "agresiones" y ha aseverado que "no sabe qué tiene que pasar" para que Pedro Sánchez "deje de mirar para otro lado" en la crisis catalana.

Policías y guardias civiles de Justicia Salarial Policial (Jusapol) se manifestaron ayer en Barcelona frente la Jefatura Superior de la Policía para rendir homenaje a los agentes de esos cuerpos que participaron el año pasado en el 1-O y reclamar la equiparación salarial, aunque la concentración fue boicoteada por un grupo de independentistas.

Aunque los Mossos formaron diversos cordones policiales para evitar que ambos grupos se encontraran, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a 24 personas, todas de carácter leve, excepto una menos grave, tras los incidentes y cargas policiales que se registraron.

"Quiero mandar un abrazo muy fuerte y todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de Jusapol que ayer se manifestaron pacíficamente en Barcelona y sufrieron ataques, insultos y agresiones, incluso algunas físicas", ha denunciado hoy Ignacio Aguado en un encuentro con medios a la entrada del Mahou Urban Food Festival.

El portavoz en la Asamblea de Madrid ha asegurado que a su partido eso le "preocupa mucho" y ha aseverado que "no puede ser que haya personas que intenten echar a los que no piensan como ellos del espacio público, que pretendan excluir a una mayoría social de Cataluña porque no piensan como los separatistas".

"Nos parece que es absolutamente inaceptable y lo que no podemos hacer es permitir que haya gobernantes que sigan mirando para otro lado, como es el caso del señor Sánchez", ha insistido Aguado.

"Si al señor Sánchez no le vale ya lo que sucedió ayer -ha continuado-, no sé qué tiene que pasar para que deje de mirar para otro lado, para que exija explicaciones y respuestas al señor Torra, y en definitiva para empezar a preocuparse por el conjunto de los catalanes, no solamente por una parte".

Aguado ha instado al presidente del Gobierno a que "rectifique, exija explicaciones y responsabilidades al señor Torra", presidente de la Generalitat, ya que "imágenes como las que sucedieron ayer no pueden volver a ocurrir en Cataluña ni en ninguna parte de España".

"Que estos que ayer agredían y amenazaban a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado son los amigos de Torra, que por otra parte es socio de Gobierno del señor Sánchez", ha denunciado Aguado.