Cuba acumula 986 casos y 32 muertes por COVID-19, con un nuevo récord diario

Cuba mantiene la tendencia al alza en casos de COVID-19 con un nuevo récord de 63 confirmados en un día, lo que eleva el total a 986 positivos y 32 fallecidos por la enfermedad, uno más desde la víspera, informó el Ministerio de Salud Pública de la isla (Minsap).

Este sábado es el segundo día consecutivo en el que se establece una nueva marca diaria relacionada con el virus en el país caribeño, donde ayer viernes se anunciaron cuatro muertes, hasta ahora el mayor número de decesos en 24 horas.

El fallecido reportado hoy es un cubano de 44 años con antecedentes de leucemia que regresó de España en marzo, especificó el jefe de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, en el parte televisivo diario.

En hospitales cubanos permanecen 10 pacientes críticos y cinco graves, mientras que por otro lado siguen en aumento las altas médicas, con una "cifra importante" de 35 nuevos recuperados para un total de 227.

NUEVO RÉCORD DIARIO DE CONTAGIOS

Los 63 positivos confirmados este sábado superan ligeramente el récord de 61 contagios diarios alcanzado la semana pasada y mantienen la tendencia al alza de las últimas jornadas, con reportes superiores a los 50 casos.

Este incremento coincide con el aumento del número de pruebas realizadas. La víspera se estudiaron 1.895 personas, para un acumulado de 25.309 pruebas PCR completados desde el inicio de la epidemia en la isla.

De los contagiados, todos cubanos con edades entre los 3 y los 88 años, 49 eran contactos de otros casos ya confirmados y en los 14 restantes no se ha podido hallar de momento el origen de la infección.

Entre ellos hay doce infectados en un evento de trasmisión local del virus localizado en una residencia de ancianos en la provincia central de Villa Clara, con lo que suman casi 40 los contagiados en el primer reporte conocido en Cuba de un brote en instalaciones de este tipo.

El director de Epidemiología del Minsap advirtió de que la mayoría (51) de los 63 nuevos positivos por COVID-19 se mostraban asintomáticos en el momento de someterse a las pruebas, por lo que insistió en la importancia de respetar las normas de distanciamiento social y declarar todos los posibles contactos.

"No me siento satisfecho del miedo que puedo trasmitir porque (las personas) no escuchan. Esta es una enfermedad muy peligrosa. Hay que apretarse los pantalones y cumplir con las medidas", insistió el doctor Durán aludiendo al gran número de cubanos que se saltan las recomendaciones y salen de sus casas innecesariamente.

Unas 2.866 personas permanecen aisladas en centros sanitarios y otras 7.592 están confinadas en sus hogares por ser contactos de posibles enfermos.

El acumulado de 986 positivos incluye a los 32 fallecidos, dos pacientes evacuados a sus países de origen, las altas hospitalarias y 710 pacientes con evolución clínica estable.

RAÚL CASTRO CON MASCARILLA

Aunque oficialmente Cuba esta todavía en fase pre-epidémica, en el país existe trasmisión autóctona limitada de COVID-19, por lo que el Gobierno decretó fuertes medidas como la suspensión del transporte público en toda la isla y el cierre temporal de los principales centros comerciales.

El expresidente y líder del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único), Raúl Castro, encabezó ayer viernes una reunión de altos cargos del Ejecutivo, entre ellos el mandatario Miguel Díaz-Canel, para analizar los daños a la economía y las medidas para mitigar los efectos de la enfermedad, según la televisión estatal.

Se trata de la primera aparición pública del menor de los Castro -que cumplirá 89 años en junio- desde que el virus llegó a Cuba hace más de un mes.

En las imágenes difundidas por la televisión se pudo ver al general de Ejército en aparente buen estado de salud, vestido con uniforme militar y la mascarilla obligatoria que se exige a todos los cubanos al salir de sus casas.

En Cuba se han cerrado escuelas, blindado fronteras, restringido actividades en sectores no imprescindibles, aplazado las pruebas de ingreso a la Educación Superior, suspendido eventos públicos y se han extremado las condiciones de aislamiento en puntos específicos del país donde se han detectado mayores focos de contagio.

Hasta el momento en la isla se reportan 27 eventos de trasmisión local del coronavirus y se han contagiado 92 sanitarios, entre ellos 47 médicos, 30 enfermeras y cinco estudiantes de medicina.

De momento sigue sin decretarse el confinamiento domiciliario obligatorio, si bien las autoridades recomiendan a los cubanos salir solo a lo imprescindible.

A pesar de esto, según ha podido constatar EFE, en los comercios continúan las largas filas para adquirir los escasos alimentos y artículos de aseo normados.