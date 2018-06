Dennis Hof, el dueño de burdeles que quiere seguir los pasos de Trump

El "efecto Trump" tiene un reflejo en Dennis Hof, propietario de siete prostíbulos en Nevada (EE.UU.) y un desconocido en la arena política hasta esta semana en la que ganó la candidatura republicana por un sillón en la Asamblea estatal.

Hof, de 71 años, es propietario de burdeles en los condados de Nye y Lyon, en el norte de Nevada y donde la prostitución es legal, además de estrella de la serie para adultos "Cathouse" de la cadena HBO.

De la mano de promesas como reducir los impuestos o defender el derecho a las armas, el empresario ganó el pasado martes las primarias republicanas del distrito 36 para la Asamblea de Nevada, un distrito electoral eminentemente republicano y del que fue su representante por más de cinco años James Oscarson, derrotado en la lucha contra Hof.

El dueño de burdeles como Love Ranch, donde en 2015 fue hallado inconsciente tras varios días de juerga el exjugador de la NBA Lamar Odom, o el Moonlite BunnyRanch, donde se filma "Cathouse", es un declarado admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su principal inspiración política.

"Él es el Cristóbal Colón de la política en mi mente. Todo lo que hago es seguirlo al nuevo mundo", ha declarado en una entrevista con la revista Rolling Stone, en la que reveló que Roger Stone, el exconsejero de campaña del presidente Trump, lo asesoró en los pasados meses.

El empresario contó a la revista que el exconsejero lo apoyó en un evento que se realizó en la localidad de Pahrump, al oeste de Las Vegas, durante el que lo llamó "el Trump de Pahrump" y aseveró que, al igual que el presidente, "ha hecho mucho dinero y no puede ser comprado".

Pero lo que no tiene Hof es el apoyo de las figuras prominentes republicanas en Nevada, ni de la sede del partido en ese estado, que mandó un comunicado en el que avisó que no apoya candidaturas en el distrito del que Hof aspira a ser su representante en el Congreso estatal.

El caso de Hof guarda similitudes con el del actual inquilino en la Casa Blanca. Los dos llegaron a la política sin experiencia previa, los dos han sido acusados de acoso sexual y, como el presidente, Hof también niega las acusaciones en su contra que han hecho públicas dos mujeres.

"Estoy alrededor de 540 chicas en un ambiente con mucha carga sexual en todo momento. El sexo no es un problema para mí, y nunca estaría involucrado en algo así", dijo al diario The New York Times.

En las elecciones de medio término, en noviembre próximo, los votante de Nevada deberán decidir si se cierran los burdeles de al menos uno de los siete condados donde la prostitución es legal, aunque Hof cree que este tipo de negocios no solo seguirán en pie sino que se fortalecerán.

El autor del libro "El arte del proxenetismo" se medirá en las elecciones de medio término, en noviembre próximo, con la demócrata Lesia Romanov, una educadora con más de dos décadas de experiencia y otra "outsider" de la política.

En caso de que salga derrotado, Hof no descarta seguir en la política y hasta sopesa ir a por la gobernación del Estado.