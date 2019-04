Denuncian un "colapso" en el espacio aéreo de Argentina tras un amago de accidente

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) de Argentina denunció este martes, tras conocerse que casi chocan dos aviones, que el incremento de tránsito en el país y la falta de recursos técnicos humanos ha hecho que el espacio aéreo vuelva a "colapsar".

Esta mañana, se difundió en medios locales un audio en el que se escucha la conversación, el domingo pasado, entre el piloto de una aeronave privada y una controladora aérea del aeropuerto de la localidad bonaerense de Ezeiza, el más importante del país, en el que él advierte de que a punto estuvo de ocurrir un accidente y en el que ambos acabaron insultándose.

En este, se escucha cómo el piloto le reclama a la mujer que su avión llegó a estar "a 500 pies, por momentos 300 pies de diferencia" (menos de lo permitido) con el tránsito que le sobrepasó de derecha a izquierda.

"Sí, correcto, señor, la verdad... tiene razón", dice la controladora, que le pide que formule la queja por escrito y le indica que lo ocurrido es consecuencia de la "saturación" del sector y el trabajo.

A esto, el piloto se muestra tajante: "La verdad que son unos inútiles, ese es problema", lo que llevó a su interlocutora a sugerirle que le fuera a decir "personalmente" su malestar.

"Idiota", añadió ella.

Tras conocerse esta conversación, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que depende del Gobierno, señaló que investiga el incidente.

"Desde Atepsa expresamos nuestro apoyo y solidaridad para con la Compañera Controladora de Tránsito Aéreo del Centro de Control de Área de Ezeiza, ante los hechos que son de público conocimiento, relativos a la circulación de un audio entre el control y el piloto del día 21/4", relató el sindicato.

Según afirmó en un comunicado Jonatan Doino, secretario general de Atepsa, ese día la demanda "superó sostenidamente la capacidad técnica y humana para soportar el incremento de tránsito".

"Además, no funcionaron las medidas de regulación que debieron haberse adoptado y de las que los controladores no somos responsables. El espacio aéreo volvió a colapsar", reclamó y advirtió de que sus herramientas de trabajo "no son seguras ni confiables".

"La urgencia de los negocios lleva a prescindir del necesario análisis de riesgo, lo provisorio se vuelve eterno y se penaliza el error humano. Somos sometidos a una bicicleta constante en todo lo relativo a las condiciones de trabajo", sostuvo.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de Argentina, en diciembre de 2015, su Gobierno impulsó una nueva política para propiciar la llegada de nuevas aerolíneas, algunas de ellas de bajo costo, y aumentar el número de vuelos nacionales e internacionales, conocida como "la revolución de los aviones".

"Las estadísticas que se festejan deben ser analizadas de manera responsable y honesta porque, como venimos denunciando. Somos el lado B de la Revolución de los Aviones: lo que se oculta, lo que se degrada, lo que es esencial pero invisible a los ojos del pasajero, entonces que espere, que se demore", agregó Doino.

No obstante, alertó de que también se está instalando el concepto 'low cost' en materia de seguridad de las operaciones aéreas.

"Habrá consecuencias. Hay responsables", concluye el texto.