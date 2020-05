Díaz Ayuso rechaza los acuerdos con el PSOE: Yo no pacto con el desastre

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este lunes la posibilidad de alcanzar acuerdos con el PSOE en la Comunidad de Madrid al asegurar que ella no pacta "con el desastre".

En declaraciones a Telecinco, Díaz Ayuso se ha referido a la voluntad del vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, de sentarse a negociar los presupuestos y otros acuerdos con el PSOE a pesar de la resistencia de Díaz Ayuso.

"Yo hablar, hablo con todo el mundo como siempre he hecho y volveré a hacer; eso además es mi obligación, pero yo no pacto con el desastre", ha señalado la presidenta madrileña.

Para Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid necesita bajar impuestos, fomentar la colaboración público-privada, ayudar a los autónomos, a las clases medias y bajas y a todo el mundo con más libertad y con más empleo, que es "justo la dirección contraria" a la que plantea el PSOE.

"Si Ciudadanos quiere pactar con el PSOE, lo respeto. No tengo nada que decirles, pero con un PSOE que a Madrid a la primera nos intenta llevar a los tribunales por las residencias politizando el dolor o nos intenta hacer lo que nos hizo en Ifema el otro día arremetiendo de esa manera, yo, desde luego, así no", ha subrayado.

A pesar de "esas campañas y esos ataques constantes", ha mostrado su disposición a sentarse a hablar con todos los grupos por considerar que la tarea de un Parlamento es "buscar las mejores soluciones", aunque ha resaltado que no le gusta "el politiqueo".

Ha aseverado que "esto lo van a levantar las personas que ponen en riesgo el patrimonio de sus hijos para crear empleo".

"Si no hay empresas, si no hay emprendimiento, si no hay libertad, no hay empleo para salir adelante, que es la dirección contraria a la que lleva el PSOE en La Moncloa en estos momentos", ha insistido la presidenta regional.

Desde su punto de vista, el hecho de que la Delegación del Gobierno en Madrid "se haya apresurado" a contarle a los medios de comunicación que ha abierto una investigación para comprobar si se han cumplido las normas de seguridad establecidas en el real decreto del estado de alarma en el acto de clausura del hospital temporal de Ifema "demuestra la poca voluntad de pacto que tiene el PSOE en Madrid".

"No voy a dejar que empañen el éxito de Ifema por este error, por el que me he disculpado y me volveré a disculpar todas la veces que haga falta porque yo he cumplido todas las normas de confinamiento y debería hecho hasta el final", ha asegurado Díaz Ayuso.

Ha rechazado además que "utilicen esa foto como si fuera una contrarréplica al 8M, que es lo que también están haciendo, y, desde luego, acusarme si hubiera de un posible repunte" de casos de coronavirus, algo que, a su juicio, es "injusto".