Díaz Ayuso arremete contra la política "dictatorial" del Gobierno central

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que el Gobierno regional ha recurrido al Tribunal Supremo la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar el paso de la región a la fase 1 de la desescalada, por la política "dictatorial" y la "falta de transparencia" del Gobierno central.

Así ha respondido en el Pleno de la Asamblea a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, sobre los criterios para solicitar el paso de la Comunidad de Madrid a la fase 1 de la desescalada.

Díaz Ayuso ha explicado que el Gobierno madrileño ha presentado un recurso contencioso-administrativo, "porque falta transparencia".

"Qué manera tan dictatorial de hacer política es esa, sin fases, sin criterio, sin transparencia y sin decirnos por qué no podemos pasar de fase", ha señalado.

La presidenta madrileña ha indicado que ha acudido a los tribunales para que nos expliquen por qué no pasamos de fase debido a que, a su juicio, "hay criterios políticos opacos".

"La semana pasada ni siquiera hubo un informe y esta semana han cocinado un informe horas después de decirnos que no y encima lo filtran a medios afines, en lugar de dárselo a la Comunidad de Madrid. Eso es una vergüenza en democracia", ha sostenido.

"Ustedes son tan dictatoriales que encima no admiten ni las preguntas ni las críticas", ha dicho Díaz Ayuso.

Y, ha agregado, "cuando tengo que defender a mis administrados, que son los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, se me hacen los ofendidos porque voy a los tribunales, que es donde en democracia se dirimen estas diferencias".

"No pueden pretender dejar a miles de personas encerradas en casa cada día en la Comunidad de Madrid y a miles de familias que se van a ir directamente al paro y a las filas del hambre, sin darles explicaciones transparentes", ha opinado la presidenta madrileña.

Se ha preguntado por qué una persona de 25 años no puede pasear por la ciudad de Madrid a las once y media de la noche o por qué un centro comercial, que tiene todas las garantías, no puede abrir al público y seguir creando empleo.

"¿Por qué no se pueden hacer todas estas cosas, bajo el mantra de salud pública? Es una absoluta aberración", ha subrayado Díaz Ayuso.