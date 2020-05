Díaz Ayuso: No voy a perder a un solo profesional sanitario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no va a perder a un solo profesional sanitario que sea necesario en la región.

"Si hay unos picos hacia abajo absolutos (en la evolución de los casos de coronavirus) se tiene que ver, pero también quiero reforzar las residencias y la Atención Primaria. No hemos hablado todavía de esta medida, pero no tenemos pensado a priori dejar de contratar a una sola persona. Todo lo contrario", ha subrayado la presidenta regional en declaraciones a Telecinco.

Díaz Ayuso ha dicho que es consciente del trabajo que han realizado los profesionales sanitarios, que van a estar contratados durante todo el mes de mayo, y ha agregado que en su afán está contratar al mayor número posible de sanitarios.

De hecho, "entre las bajas y el refuerzo que vamos a tener en las próximas semanas, porque al haber más personas en las calles van a aumentar también las urgencias, es posible que sigamos necesitando la misma plantilla. Si esto se necesita, por supuesto que seguirá contratada", ha aseverado.

"Lo que pasa es que no me gusta dar un titular, no me gusta que me presionen con este debate, lo que me están haciendo desde algunos partidos a ver si de esta manera me arrinconan", ha apuntado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha recalcado que cuenta con los sanitarios de Madrid, "con todos los que hemos tenido", pero debe llevarse también "por la necesidad".

La presidenta regional ha afirmado que "en principio, todos son necesarios porque va a haber bajas, sustituciones, descansos, y porque vienen todavía unos meses de incertidumbre".