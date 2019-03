Díaz ve amenazada la igualdad: el Gobierno andaluz ha claudicado ante Vox

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha sostenido hoy que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la protección a las víctimas de violencia género están "amenazadas" en Andalucía porque el Gobierno ha "claudicado" ante la extrema derecha.

"El Gobierno de derechas está permitiendo, entre otras cosas, que se ponga en cuestión el trabajo de los profesionales de las unidades que protegen a las víctimas de violencia de género y a sus hijos", ha denunciado Díaz en referencia a la petición de Vox de la lista de estos trabajadores.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la concentración convocada en Sevilla por los sindicatos UGT y CCOO con motivo del Día de la Mujer, ha subrayado que la responsabilidad y el compromiso del PSOE de Andalucía va a ser "enorme" para impedir "la involución a la que la derecha -ha recalcado- nos quiere condenar".

También ha criticado que se "ponga en cuestión" la coeducación que están llevando a cabo los docentes en las aulas andaluzas, en alusión a la denuncia de Vox de que la directora de un instituto del Andévalo de Huelva había ordenado a los profesores "castigar" sin recreo a los alumnos varones, "por el sólo hecho de serlo", el Día Internacional de la Mujer.

"Y sabemos que no van a parar porque tenemos una derecha que no cree en la igualdad, que considera que no hay diferencias salariales y que no cree que la violencia de género, que se ha cobrado ya la vida de mil mujeres, sea una lacra machista", ha proseguido.

Durante la concentración en la capital andaluza, en la que se han coreado consignas como "somos feministas y sindicalistas" y se han entonado canciones de Alaska y el "Resistiré" del Dúo Dinámico, han intervenido la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de Igualdad de UGT-A, Cristina García.