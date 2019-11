Díaz se pregunta si van a "poner el latido del niño" para que no se aborte

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho este jueves que el Gobierno andaluz está "enseñando ya la patita" al "anunciar" que se destinará un millón de euros a las asociaciones Pro Vida para que las mujeres no aborten, y se ha preguntado si "van a poner el latido del niño" para "presionarlas".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, Díaz ha acusado al Gobierno andaluz de "elegir el camino de la involución" haciendo "lo que diga Vox", que "ha decidido imponer su modelo de familia y de la libertad de las mujeres".

"Nadie nos tiene que decir cuándo tenemos que ser madres; no quiero ver en mi tierra que a chicas que han sido violadas o que tienen una difícil situación familiar, personal o social le obliguen a seguir adelante con un embarazo", ha afirmado.

Aunque ha subrayado que la decisión de abortar "no es fácil", ha insistido en que es algo que les corresponde a las mujeres, y ha denunciado que se pretenda "coaccionar" a quienes deciden interrumpir un embarazo.

"Eso es muy grave y es solo el inicio de lo que nos queda", ha señalado tras criticar la moción que ha defendido hoy Vox sobre las familias, que contiene referencias al aborto.

"Si algunos vieran lo que hemos vivido aquí, si vieran a un consejero de Sanidad anunciando un millón de euros para que las asociaciones Pro Vida coaccionen a las mujeres en la libre elección de la interrupción voluntaria de su embarazo mientras retiran a matronas de los centros de salud", se ha lamentado.

Ha criticado que el PP y Ciudadanos "pasen por el aro" y que, en vez de aceptar que se destine ese dinero para "coaccionar" a las mujeres, no digan que se va a destinar a los paritorios de Úbeda (Jaén) que han cerrado, según ha dicho, porque no tiene matronas o a cubrir las plazas de muchos centros de salud donde las mujeres que sí quieren mantener su embarazo no son atendidas.

"Y eso porque aquí han elegido el camino de la involución y lo que diga Vox, que ha decidido imponer su concepto de familia y de la libertad de las mujeres", ha remachado.