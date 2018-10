Díaz llama a reforzar igualdad ante señales alarma del panorama internacional

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha defendido hoy la necesidad de reforzar las políticas de igualdad tras constatar que el panorama internacional muestra "señales de alarma", en referencia a la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, a quien ha acusado de justificar la violencia contra las mujeres.

"Vivimos un momento en el que no todo está ganado, un momento en que se puede perder", ha alertado Díaz durante su intervención en unas jornadas informativas en Sevilla sobre la Ley de Igualdad de Género de Andalucía, aprobada poco antes de que se disolviera el Parlamento por la convocatoria de elecciones.

Según Díaz, es necesario impulsar este tipo de iniciativas legislativas para "evitar una marcha atrás".

"El pasado 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) estábamos felices porque hubo una gran respuesta, pero cuando uno ve cómo dirigentes políticos como Bolsonaro lideran políticas machistas, racistas, xenófobas, se constata la necesidad de leyes como ésta", ha subrayado.

En su alocución, ha destacado las novedades de la ley, especialmente en materia de educación, un ámbito que ha considerado primordial: "Si no entendemos que hay que combatir la desigualdad desde as edades más tempranas, no llegaremos a la raíz del problema".

Así, ha señalado que la educación es el "pilar principal" para garantizar la igualdad y, por ello, "nunca voy a compartir -ha recalcado- la enseñanza segregada".

También ha incidido en el ámbito de la Justicia, en el que cree que queda "un largo camino por recorrer" para que las mujeres sientan la protección "para vivir en libertad".

Frente a ello, ha destacado la labor en el ámbito sanitario tras señalar que muchas mujeres no se atreven a marcar el teléfono para denunciar, pero "sí se acercan a las batas blancas".

Por otra parte, ha vuelto a pedir financiación para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha asegurado que desde Andalucía, la Junta "pondrá lo que haga falta".