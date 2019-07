Diversidad sexual de Nicaragua carga contra Ortega en la marcha del Orgullo LGBT

Miembros de la diversidad sexual nicaragüense celebraron este lunes la marcha del Orgullo LGBT (de lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros) gritando consignas en contra del Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, a quien señalan de no respetar los derechos ciudadanos.

"Viva Nicaragua libre" y "¿Cuál es la ruta?, que se vaya el hijo de puta", gritaron, entre otros, los manifestantes, en alusión al mandatario, a quien responsabilizan de la mayoría de las cientos de muertes que han dejado las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018.

Ondeando banderas arcoíris que simbolizan la diversidad sexual y banderas de Nicaragua, símbolo de las protestas contra el Gobierno de Ortega, la comunidad LGBT se concentró dentro del recinto de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en la capital.

Los manifestantes, entre ellos estudiantes opositores al Gobierno, mostraban pancartas con mensajes como "Nicaragua libre y cochona -término usado para referirse a los homosexuales en el país-" y así expresar su respaldo a la comunidad LGBT y su desacuerdo con el Ejecutivo nicaragüense.

Los participantes realizaron un recorrido con las banderas y las pancartas dentro del recinto universitarios y algunos de ellos se cubrieron sus rostros con pañoletas multicolores o de los colores azul y blanco, de la bandera de Nicaragua, para evitar ser identificados.

El plantón, que duró un poco más de una hora, fue realizado dentro de la UCA por motivos de "seguridad" y por la negativa de las autoridades de otorgar permiso para concentraciones públicas que no sean afín al partido gobernante, según los organizadores.

"Ya que no pudimos marchar el 28 de junio, pues hoy lo estamos haciendo, pronunciándonos dentro de la universidad y exigiendo se nos respete los derechos de la diversidad sexual, se nos respete los derechos de los nicaragüenses", dijo Byron Estrada, uno de los considerados "presos políticos" que fue liberado bajo una polémica Ley de Amnistía y participante del plantón.

A la actividad también acudieron otros denominados "exreos políticos" para expresar su respaldo a la comunidad sexual.

"Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha maricona por América Latina", "A mí no me gusta el pan, me gusta la tortilla, la tortilla nacional", cantaban, entre otros, los manifestantes mientras pedían a las autoridades de la UCA abrir más el debate sobre la diversidad sexual.

La marcha fue vigilada, desde afuera de la UCA, por decenas de agentes antidisturbios.

La homosexualidad no es un tema tabú en Nicaragua, pero sus integrantes suelen sufrir los inconvenientes comunes de la diversidad sexual, como no delatarse por temor a sus padres, maltrato de las autoridades y discriminación, entre otros, según sus miembros.

Como en otros países, la marcha del Orgullo LGBT conmemora el aniversario 50 de los enfrentamientos que siguieron a la redada policial del 28 de junio de 1969 en el bar gay Stonewall Inn en Nueva York.

Las protestas que siguieron a la operación son ampliamente consideradas como uno de los eventos fundacionales del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y, posteriormente, en otras partes del mundo.