Docentes bonaerenses anuncian un paro de 48 horas contra la propuesta salarial

El Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) convocó este viernes un paro de 48 horas para el lunes y martes de la próxima semana en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, para mostrar su rechazo a la falta de acuerdo salarial.

Esta decisión llega pocas horas más tarde de que se supiera que la Gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, a falta de un acuerdo salarial tras meses de negociaciones, decidiera emitir un decreto en el que establece un aumento salarial del 19 % para el gremio docente.

"El Gobierno provincial decretó un aumento de aumento 19% a cobrar en septiembre cuando en septiembre la inflación registrada va a ser muy superior", expuso a Efe Silvia Almazán, secretaria adjunta de Suteba.

Denunció también que esta medida "unilateral" llegó tras 30 días sin ninguna convocatoria para dialogar por parte del Ejecutivo de Vidal.

Desde los gremios pidieron que el aumento salarial "le gane la carrera a la subida" inflacionaria y que sea una "recomposición de la pérdida del valor adquisitivo de los docentes", que en algunos casos roza "la línea de la pobreza", continuó Almazán.

Asimismo, reclamaron que no hay suficiente presupuesto para la infraestructura, por lo que no se pueden subsanar las carencias estructurales de las escuelas y no se pueden ampliar las vacantes en escuelas y jardines de infantes públicos.

Almazán explicó que en los últimos meses acudieron a la Pastoral Social, dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, y pretenden acudir al Defensor del Pueblo para lograr una "mediación" con el equipo de Vidal.

En paralelo a esta convocatoria al paro, al que se sumaron diversos gremios, los sindicatos llamaron a una movilización frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires el lunes.