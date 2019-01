Dueñas, rostro de la huelga de maestros de Los Ángeles: "me siento honrada"

La huelga del distrito escolar de Los Ángeles (Lausd), el segundo más grande del país, tiene rostro latino con el afiche de la profesora Roxana Dueñas, quien se siente "honrada" de representar el arduo trabajo de sus colegas que cumplen hoy el quinto día de protestas.

Más de 30.000 maestros fueron convocados el lunes a la primera huelga indefinida de profesores locales en tres décadas, en demanda de mejores condiciones laborales y menos alumnos por aula.

Se trata de un paro que se produce después de iniciativas similares realizadas en los últimos meses por maestros de Arizona, Virginia Occidental, Kentucky o Oklahoma, que lograron buena parte de sus pedidos de mejores condiciones laborales.

La huelga, el primer paro de su tipo en Los Ángeles desde 1989, fue declarada por el Sindicato de Maestros UTLA luego de no llegar a un acuerdo con el Lausd, tras meses de negociaciones, y se estima que afecta a cerca de medio millón de estudiantes de 900 escuelas.

UTLA encargó al artista Ernesto Yerena un afiche representativo con un "close-up" de Dueñas, maestra de Historia de la secundaria "Theodore Roosevelt", ubicada en el este de Los Ángeles.

"Me siento increíblemente honrada", manifestó Dueñas a Efe ante la pregunta de cómo se sintió al resultar elegida.

"Hay tantos maestros, padres de familia y miembros de la comunidad que han trabajado duro para este momento...y poder representarlos me hace sentir sumamente humilde", remarcó.

Graduada de la Maestría en Educación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Dueñas tenía 4 años en 1989 cuando el sindicato de educadores realizó una huelga similar.

Hija de inmigrantes mexicanos, narró que a finales de noviembre pasado recibió una llamada de Yerena, a quien anteriormente había invitado a disertar en su clase sobre sus "pósters" políticos.

De éste es uno "viralizado", en marchas y redes sociales, que lleva el rostro de una niña con una rosa, el puño cerrado y el mensaje "Somos humanos".

"Yo expresé la idea de que 'los maestros luchan por los derechos de los estudiantes', porque ese concepto para mí es bien importante", aclara la maestra.

"También la idea de que las escuelas públicas son un vehículo para la democracia", indicó.

Hoy su rostro es mostrado en manos de sus compañeros de trabajo, alumnos y padres de familia en la huelga que desde ayer, con mediación del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, entró en la fase de "negociación" con el superintendente de Lausd, Austin Beutner.

"Muchos de los maestros hemos estado lidiando con aulas sobrepobladas, sin suficientes enfermeras, sin recursos en general, y hemos estado haciendo milagros con los recursos limitados que tenemos", declaró Dueñas.

"No me siento combativa, me siento esperanzada, motivada, me siento con coraje en nombre de los estudiantes y nuestras comunidades", sostuvo.

Sobre su trayectoria de lucha, la docente de 34 años recordó que hace más de una década se empeñó en trabajar en "la Roosevelt", a pesar de que en varias ocasiones recibió "cartas rosadas" -de despido- por falta de presupuesto para salarios.

"Llevo 11 años enseñando Historia. Me convertí en educadora por querer un cambio en nuestro sistema de educación. La idea de ser una maestra para mí significa querer abogar por comunidades que a menudo son dañadas", señaló Dueñas.

John Fernández, maestro retirado que laboró 24 años en la escuela "Roosevelt", se sumó hoy para apoyar a los maestros en huelga afuera del centro educativo.

"Que una latina sea el rostro en el póster de la huelga de maestros estadounidenses representa los cambios históricos que estamos viendo hasta en el Congreso", dijo a Efe Fernández.

"El rostro de la maestra representa el futuro de Estados Unidos", subrayó.

Con el impreso de "la teacher" en mano, una estudiante de secundaria, Paola Jaime, acudió este viernes en apoyo a sus profesores y comentó: "ver ese póster nos motiva a ser excelentes".

Por su parte, Héctor Pérez Román, maestro de la escuela secundaria "Arleta", matizó que "el póster con una latina de UTLA significa poder".

"Su rostro no refleja agresión, sino confianza, y quizás hasta frustración con el sistema educativo que tenemos en Los Ángeles", indicó.

Superado solo por Nueva York, el distrito escolar angelino es el segundo más grande de EE.UU. Los latinos abarcan el 74.1% del estudiantado; los blancos el 10.1% y los afroamericanos el 8.1%.

La plantilla de maestros, de acuerdo con el Departamento de Educación de California, es de 32.817, entre ellos un 39 % de latinos.