Duque cree que hay fallas en la coordinación multilateral ante la pandemia

El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este miércoles que ha habido fallas en la coordinación multilateral para atender la crisis generada por la pandemia del coronavirus, aunque confió en que eso cambie y se logre un trabajo articulado para alcanzar la recuperación económica.

"Creo que los países en general y sobre todo el multilateralismo, en el marco de esta pandemia, ha tenido fallas y fallas grandes porque no hemos visto que la coordinación y la colaboración sea la pauta", dijo el jefe de Estado en un diálogo virtual con el director general de la plataforma española de debate "Nueva Economía Fórum", José Luis Rodríguez.

El coronavirus ha afectado a más de 3,7 millones de personas en el mundo, de los cuales 257.000 murieron. En Colombia las autoridades han reportado 8.613 contagiados y 378 fallecidos.

Sobre el manejo global de la pandemia, Duque consideró que la "crisis mundial nos deja a nosotros una gran reflexión y es que tristemente es una crisis que se ha enfrentado con un muy mal ambiente de coordinación entre los países".

Pese a ello, el mandatario colombiano confió en que la pandemia deje lecciones que se pueden aprovechar en el futuro para evitar daños graves en todos los órdenes.

"Si hubiéramos leído oportunamente lo que estaba ocurriendo de pronto hubiéramos podido microfocalizar (...) y todos apoyar una recuperación pequeña y evitando una catástrofe para el mundo", aseguró.

MÁS COORDINACIÓN

Duque llamó a que los países no actúen solos ante situaciones como las que enfrenta el mundo por el COVID-19 puesto que "lo que vimos es que la pandemia se fue esparciendo, se fue esparciendo y fuimos todos tomando decisiones obviamente para proteger a nuestros habitantes, nuestras naciones, pero qué interesante hubiera sido una gran coordinación".

Recalcó que actualmente hay una competencia por conseguir reactivos, respiradores, máquinas aceleradoras de pruebas, e incluso por hisopos para practicar las pruebas.

"De pronto esto ha sido todo tan rápido que no nos dio la oportunidad para la coordinación", apostilló Duque.

NO HAY XENOFOBIA

El presidente Duque descartó que en Bogotá haya xenofobia contra la población venezolana y llamó a la comunidad internacional a que done más dinero para atender a los migrantes.

"No llamaría la situación que se enfrenta en Bogotá una situación de xenofobia de carácter institucional, no, eso yo no lo comparto", aseguró sobre las dificultades que han tenido en la capital colombiana los migrantes por cuenta de la pandemia del COVID-19.

Igualmente dijo que la responsabilidad de manejar la crisis de los migrantes venezolanos no es solo de Colombia, a donde han llegado más de 1,8 millones aunque más de 14.000 han optado por volver a su país acosados por la crisis económica causada por la cuarentena, que empezó el 25 de marzo y fue prolongada al 25 de mayo.

En ese sentido, el mandatario dijo que es necesaria una "gran movilización de recursos de donantes que nos lleguen pero no solamente a Colombia, (sino también) a Ecuador, a Perú, a Chile, que tienen una situación similar".