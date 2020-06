Las Escuelas de Idiomas se concentran ante Educación como ultimátum antes de la huelga

Varios profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Madrid, junto con representantes de CCOO se han concentrado este lunes ante la Consejería de Educación madrileña para darle "una última oportunidad" y que posponga las pruebas presenciales de certificación de idiomas antes de seguir adelante con la huelga, que dará comienzo este martes, 16 de junio.

Unos 20.000 alumnos podrían presentarse a estas pruebas que suponen "un riesgo para la salud del alumnado y del profesorado", según los profesores que han acudido a la concentración portando carteles que decían "No somos conejillos de indias", "Los directores de los centros no son epidemiólogos" o "La seguridad no se improvisa".

Tanto la concentración que se ha celebrado esta lunes desde las 11.30 de la mañana como la huelga indefinida que dará comienzo mañana hasta el día 30 de junio, cuando finalicen las pruebas, han sido convocadas por La Asociación de Directores de las EOI madrileñas (ADEOI) en coordinación con CCOO.

La presidenta de ADEOI, Caridad Baena, ha señalado en declaraciones a Efe que con esta concentración el profesorado quiere dar una "ultima oportunidad" a la Consejería para que se siente a hablar, pero hasta el momento no han obtenido respuesta por lo que previsiblemente este martes dará comienzo la huelga.

"No entendemos que estos exámenes, que pertenecen a una enseñanza no obligatoria, no puedan posponerse hasta septiembre", ha protestado Baena, que ha precisado que son 20.000 alumnos los que participarán en las pruebas, "muchos de ellos grupo de riesgo", así como los profesores.

Baena ha señalado que este motivo no garantiza la "equidad" en la realización de las pruebas, y que además existe falta de personal, las aulas son muy pequeñas, el personal de limpieza es escaso y "trabaja mayoritariamente por la mañana", cuando la realización de las pruebas suelen ser por las tardes, por lo que no se puede higienizar el espacio como se debería.

"Estamos seguros de que de los 20.000 participantes alguno va a salir contagiado", ha advertido la presidenta de la asociación, por lo que ha apelado a la Consejería y también directamente a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para que "entienda que estas pruebas son un empecinamiento de la Consejería" del ramo.

Por su parte, la coordinadora de las Escuelas de Idiomas en CCOO, Alina Navás, ha señalado a Efe que el sindicato ha convocado esta huelga indefinida desde el 16 hasta el 30 de junio, coincidiendo con la convocatoria de los exámenes, porque existe un "riesgo para la salud tanto del alumnado como del profesorado".

Ha denunciado que los protocolos enviados por Educación al respecto no son claros, no hay material suficiente ni recursos humanos, además de "mucha improvisación en unas pruebas que no son obligatorias".

La Coordinadora Estatal del Profesorado Interino,CEPI, ha trasladado este lunes en un comunicado su apoyo a esta huelga reivindicando algo "muy importante: la salud de los trabajadores", y ha tildado de "vergonzoso" que la responsabilidad del protocolo para la preparación de las pruebas se "quiera hacer recaer sobre los funcionarios docentes, que no son personal sanitario".

Los profesores de las escuelas acordaron la semana pasada en asamblea iniciar una huelga indefinida desde este lunes, que finalmente será convocada a partir de mañana, la huelga se convoca tras una encuesta telemática realizada por CCOO en la que 80% de los docentes consultados ha dicho "sí a la huelga", al considerar que la actual crisis sanitaria "no aconseja la celebración de unas pruebas de gran complejidad en su organización".

Los 36 centros públicos de las EOI que hay en la Comunidad de Madrid imparten en total 22 idiomas a casi 45.000 alumnos, y las pruebas de certificación de idiomas están previstas en una orden de la Consejería de Educación del 22 de mayo, sin que la consejería haya atendido a las peticiones de aplazamiento, como han hecho otras comunidades autónomas con sus escuelas y también organismos internacionales que certifican niveles de idiomas, como Oxford y Cambridge.