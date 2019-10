Espacios cerebroprotegidos, proyecto pionero para llegar a tiempo en el ictus

Empresas, supermercados, bancos, medios de transporte, gimnasios, hoteles, restaurantes o centros de trabajo pueden convertirse en espacios cerebroprotegidos, un proyecto pionero, 'made in spain', que trata de implicar a la sociedad para llegar a tiempo en el ictus y reducir su impacto en el paciente.

"Intentamos hacer que el actual eslabón débil de la cadena de supervivencia del ictus (los ciudadanos) pase a ser el eslabón más fuerte, el que de la voz de alarma", explica a Efe Julio Agredano, presidente de la asociación Freno al Ictus, promotora de la iniciativa, que se presenta públicamente este martes con motivo del Día Mundial de la enfermedad.

El ictus o infarto cerebral es una emergencia médica de alta prevalencia: una de cada seis personas tendrá uno a lo largo de su vida y ocurrirá en nuestro entorno más cercano.

Los espacios cerebroprotectores son lugares, de ámbito público y privado, en los que un empleado formado puede detectar los síntomas, reaccionar a tiempo para estabilizar al afectado y activar los protocolos de alarma, al igual que ocurre en los espacios cardioprotegidos, donde se actúa en caso de infarto.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Neurología (SEN), que ha desarrollado el contenido formativo, y con el aval de la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral (Aespla).

Agredado no tiene "ninguna duda de que en dos o tres años va a ser un estándar y va a estar legislado" porque se trata de una enfermedad que afecta a 120.000 personas cada año y provoca la muerte o una discapacidad grave al 50 % de ellos.

"Yo quiero que cuando mi madre vaya a actualizar su cartilla al banco, si le da un ictus tenga a alguien enfrente que sepa lo que tiene que hacer", afirma.

Esta patología está ligada a hábitos saludables, pero Agredano reconoce que cambiar el estilo de vida de una sociedad "no es tarea sencilla". Lo que sí "tiene un impacto inmediato a corto plazo es poder informar a la gente cómo puede ayudar".

La enfermedad "te puede matar y si no te mata, lo normal es que te incapacite, y tanto la mortalidad como la gravedad de las secuelas dependen mucho de la capacidad de actuación. La diferencia entre reaccionar rápidamente o no es la vida o la muerte, secuelas o no secuelas", advierte.

Existe un protocolo de actuación sanitaria llamado “Código Ictus" que busca acelerar el traslado de la persona afectada por parte de los servicios de emergencia a un hospital que disponga de unidad de ictus.

Pero "no sirve de nada" si los pacientes no llegan a tiempo. ¿Y por qué llegan tarde?. "Por que no se identifican bien los síntomas y no se llama correctamente al teléfono de emergencia 112".

Como ejemplo, de los 12.000 ictus que se producen cada año en la Comunidad de Madrid, solo el 17 % llega al hospital a través del 112. El resto, o no acuden o acceden por las urgencias generales, lo que retrasa el tiempo de actuación.

Una cadena de gimnasios que cuenta con 16 centros a nivel nacional ha sido la primera empresa en convertirse en espacio cerebroprotegido con 250 monitores formados. Y ya se ha detectado algún caso en el que se ha actuado correctamente.

"Cuánto antes se actúe mejor; si llegamos en diez minutos mejor que en quince, porque el daño cerebral va progresando y cada minuto mueren millones de células", explica a Efe la doctora María Alonso de Leciñana, coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN.

El infarto cerebral se produce porque un trombo tapa una arteria. Para quitarlo existen dos tipos de tratamiento: uno denominado trombólisis que consiste en la administración de un fármaco por vía intravenosa y otro que se hace mediante un cateterismo.

En el primer caso el tiempo máximo es de 4,5 horas y en el segundo 6 horas, "pero si lo tratamos en una hora mejor: cada minuto cuenta", subraya la doctora Alonso de Leciñano, neuróloga del Hospital La Paz de Madrid.

El 80 % de los pacientes son candidatos a trombólisis. Sin embargo, solo se administra al 12 % de ellos. El resto, o no llegan nunca al hospital, o llegan tarde, apunta el presidente de Freno al Ictus.

Los neurólogos inciden en la importancia de que todos los pacientes puedan acceder a una unidad de ictus, el recurso asistencial que "ha demostrado ser más eficaz", según la doctora Alonso.

Desde que se instauraron de forma generalizada, hace 20 años, se ha producido un descenso global de la mortalidad y una mejora de las secuelas.

Actualmente en España hay 75 unidades y aunque todas las comunidades cuentan con este recurso, hay "una tremenda desigualdad entre ellas", y no todas las provincias disponen de una, lamenta la neuróloga.

"Tenemos que estar peleándonos para que se creen unidades de ictus y convenciendo a la administración que piensa que son caras, cuando no es así, son tremendamente eficientes en una enfermedad que representa la segunda causa de muerte global y la primera en mujeres", asegura.

Agredano ha incidido en que el desconocimiento que se tiene del ictus hace que se piense que es una enfermedad de gente mayor y que no se puede hacer nada para prevenirlo, lo que no es cierto.

De hecho, aproximadamente entre un 15 y un 20 % ocurren en pacientes jóvenes debido a los hábitos de vida no saludable. "Hay un aumento de casos vinculados con el uso de drogas como cocaína y anfetaminas", precisa la experta de la SEN.

Teresa Díaz