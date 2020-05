España supera 27.000 muertos con coronavirus en plena carrera por desescalada

España ha superado los 27.000 fallecidos con coronavirus con otros 184 registrados este miércoles, quinto día consecutivo en que la cifra es inferior a los 200, y mientras la epidemia se consolida a la baja con solo 439 contagiados más, las comunidades siguen empeñándose por avanzar en la desescalada.

De momento, cinco de las seis autonomías que no pasaron íntegramente a la fase 1 -Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valencia y Andalucía- han presentado ya su solicitud al Ministerio de Sanidad para abandonar la fase 0, ha dicho en su rueda de prensa diaria el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que no ha especificado cuáles son.

El departamento que dirige Salvador Illa también ha recibido las propuestas de las islas que empezaron antes la fase 1 para pasar a la siguiente; no obstante, a estas propuestas se unirán otras pero tendrá que ser en las próximas horas, cuando concluye el plazo.

Mañana por la noche o como muy tarde el viernes por la tarde, los expertos del Ministerio harán una valoración conjunta con el ministro y las comunidades autónomas. "En principio la fecha prevista para el cambio es el lunes, esto es lo establecido", ha resaltado el experto.

Todo ello mientras la curva de la epidemia apenas haya sufrido variaciones en las últimas 24 horas con solo ocho defunciones y 13 contagios diagnosticados por PCR más que ayer, con lo que los totales ascienden a 27.104 víctimas mortales y 228.691 positivos desde el inicio de esta crisis sanitaria, que no se ha comportado igual en todo el territorio.

De los nuevos casos, 136 corresponden a Cataluña, aunque según Sanidad, 26 de ellos serían antiguos, por lo que se están revisando sus cifras; le sigue Madrid, con 75, aunque esta actualiza diariamente su serie al consolidar cada jornada los casos y asignar los nuevos a la fecha en que se tomaron las muestras o se dieron los resultados, y Castilla y León, con 57.

Castilla-La Mancha ha reducido las infecciones a la mitad con 22, pero en otras autonomías han aumentado, como el País Vasco, que de 9 ha pasado a 38, y Andalucía ha pasado de 8 a 24. Asturias, Baleares, Canarias, Galicia, Murcia y La Rioja han registrado 10 o menos.

El ritmo de crecimiento se mantiene así en el 0,19 %, el mismo que ayer, pero la incidencia acumulada en los últimos 14 días para el total de España es más bajo que la víspera, con 25,71 casos por cada 100.000 habitantes.

Una tendencia que, según ha destacado Simón, "similar a los días pasados" y que se mantendría en los próximos días "si no hay cambios producidos por el mal uso de las nuevas condiciones de movilidad que tenemos".

Según Simón, algunos hospitales han detectado un aumento de los casos de coronavirus en menores de 10 años, pero ha pedido prudencia a la hora de valorar estos datos porque las cifras brutas no llaman mucho la atención aunque porcentualmente sí puedan observarse diferencias.

A los confirmados por PCR se añaden un total de 42.404 detectados por test de anticuerpos, que incluyen tanto las personas con COVID-19 como aquellas sin síntomas en el momento de la prueba; con ellos, los positivos detectados en España ascienden a 271.095. De ellos, 48.860 son profesionales sanitarios, 253 más que este martes, cuando se contabilizaron más del doble.

Las personas que superan la COVID-19 ya suponen 140.823, un 1,3 % más con otras 1.843 infecciones resueltas -dos más que ayer-, que incluyen los enfermos de COVID-19 dados de alta y personas a las que se le ha realizado una prueba serológica pero no se ha podido evidenciar el momento en que contrajeron la enfermedad.

Hoy ya es el quinto día consecutivo que el número de víctimas mortales se mantiene por debajo de las 200, pero "nos guste o no, seguimos teniendo 27.000 fallecidos y eso es una cifra muy alta", ha lamentado el epidemiólogo.

La tasa de letalidad en España se sitúa ahora en el 11,9 % que, aun siendo elevada, queda muy lejana de otros países como Francia, donde es del 19,2 % o Bélgica (16,3 %); no obstante, Simón ha explicado que ese porcentaje podría bajar una vez se valoren todos los casos, desde los leves que no ha accedido al sistema sanitario a los asintomáticos.

Para ello, es importante el estudio de seroprevalencia realizado en más de 36.000 hogares y del que se ofrecerán resultados preliminares de la primera oleada esta tarde.

Cataluña y Madrid concentran más de la mitad de las nuevas defunciones, con 71 en la primera y 40 en la segunda, seguidas de Castilla-La Mancha con 24, y el País Vasco, con 13. El resto han presentado 6 o menos y, en el caso de Canarias y de las dos ciudades autónomas, ninguna.

Lo mismo ocurre con las hospitalizaciones, que han sumado 512 desde la víspera -cuando fueron 100 más- y 123.896 en total.

De nuevo, la mitad se han producido en las dos comunidades más azotadas por la pandemia: Cataluña (129) y Madrid (121).

Por el contrario, los nuevos pacientes que han requerido cuidados intensivos casi se han triplicado en una jornada hasta los 65, de los que más de la mitad (39) han sido ingresados en Cataluña y 12 en Madrid.

Aunque España esté ante sus "últimos casos", en otros países está empezando a aumentar, de ahí que haya justificado otra vez la cuarentena que se va a imponer a las personas que lleguen a nuestro país: "Tenemos una evolución muy favorable de la epidemia, hay que evitar posibles reintroducciones".

De la misma forma, para reforzar la prevención, cree que es "altamente recomendable" el uso de mascarillas en espacios públicos "sobre todo cuando se cruza con otras personas" en lugares en los que "no puede mantener las distancias.

Pero sobre si deben ser obligatorias, el experto ha sugerido que si lo "decide el Gobierno" deberá explicitar "muy bien las excepciones" para que no acaben siendo un problema para los grupos de población que no pueden usarlas por distintos motivos -ansiedad, patologías respiratorias, etc-.

"Si el Gobierno toma una decisión, entendemos que lo que habrá que hacer es actuar de una forma lo más racional posible y conseguir que las excepciones se puedan garantizar", ha concluido.