España, ante el reto "histórico" de erradicar la hepatitis C

España podría ser el segundo país del mundo, después de Islandia, en eliminar una enfermedad viral crónica para la que no existe vacuna -la hepatitis C-, para lo cual sería necesario hacer "un esfuerzo final" de diagnóstico de las 50.000-70.000 personas que están infectadas y que aún no lo saben.

Así lo asegura la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) en un comunicado con motivo del Día Mundial contra la hepatitis C que se celebra este próximo domingo, que indica que España podría conseguir este reto "histórico" en 2024.

"Tras haber tratado y curado a más de 130.000 pacientes, estamos en condiciones de hacer historia", sostiene el coordinador de la Alianza, Javier García-Samaniego, jefe de la Sección de Hepatología de La Paz, que advierte de que para ello será necesario diagnosticar y tratar a las personas que están infectadas y aún no lo saben, que se estiman entre 50.000 y 70.000.

Esta afirmación se basa en un estudio internacional presentado recientemente en el Congreso Europeo del Hígado que ha analizado la situación de 45 países avanzados, y coloca a España en la segunda posición en la carrera hacia la eliminación, solo por detrás de Islandia.

Según García-Samaniego, España dio los pasos correctos aprobando una Estrategia Nacional que primero incorporó la financiación pública de estos tratamientos en los casos más graves y después los universalizó para todos los pacientes.

"Ahora es necesario que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas avancen en una tercera fase de ese estrategia centrada la detección de los casos no diagnosticados y su tratamiento, además de en la prevención", asegura.

La AEHVE recuerda que, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, la prevalencia de anticuerpos frente a la hepatitis C en población general de 20 a 80 años en España es del 0,85 % y la de infección activa del 0,22 %, con prevalencias más altas en varones de más de 50 años y en mujeres de más de 70.

Se trata de una prevalencia baja en relación con los países de nuestro entorno, especialmente en infección activa, que hace viable y asumible el esfuerzo de diagnóstico preciso para avanzar, ya que además la prueba de la hepatitis C tiene un coste muy asumible, según esta alianza compuesta por las principales sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Precisamente con la finalidad de contribuir al diagnóstico y eliminación de la enfermedad, la AEHVE ha creado una campaña protagonizada por el actor Carmelo Gómez, paciente hoy curado, con el reclamo de "un final feliz para la hepatitis C".

Recomienda a todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto con el virus hacerse la prueba.

Se consideran personas de riesgo todas aquellas que recibieron transfusiones de sangre antes de 1992, quienes han consumido o consumen de drogas por vía intravenosa o inhalada, aunque sea de forma ocasional, quienes han mantenido relaciones sexuales de riesgo sin protección y quienes se han realizado tatuajes, piercings y procedimientos similares en los que puede haber lesión de la piel y sangrado, sin las adecuadas medidas de esterilización.