Expertas en ciberseguridad y big data, perfiles con mejor futuro para mujeres

La CEO y presidenta de ATREVIA España, Asunción Soriano (c), junto a la presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial y catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UDC, Amparo Alonso (2d), a la head of Innovation en T2o Media, Esther Checa (2i), a la CIO de Ferrovial, Esther Málaga (d), y a la founder & CEO de Spain StartUp - South Summit, María Benjumea (i), modera la mesa redonda "Escasez y futuro del talento femenino en el empleo IT" en el marco de la presentación del informe "Empleo IT y Mujer: 10 profesiones con futuro" organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), este jueves en Madrid. EFE