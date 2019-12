Expertos pedalean hasta Madrid para exigir más ambición climática

El presidente de iberdrola, Ignacio Sánchez Galán (d), el paladín de la COP 25, Gonzalo Muñoz (c) y el secretario ejecutivo adjunto de la Secretaría de la ONU para el cambio climático (CMNUCC), Ovais Sarmad, en el recinto ferial de Ifema, en Madrid, que acoge desde mañana la Cumbre Mundial del Clima (COP 25), tras participar en la ruta en bicicleta "Moving for the Climate Now", organizada por Iberdrola, una de las acciones llevadas a cabo en la capital con motivo del evento. EFE