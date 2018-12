Falta de alimentos incidió en aumento de inasistencia escolar en Venezuela

La inasistencia escolar llegó a 48 % este año en Venezuela debido a varias razones que incluyen la "falta de comida", así como las fallas en los servicios básicos como el agua, luz y transporte público, de acuerdo con los datos recogidos por la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) de 2018.

La doctora en Demografía y directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Anitza Freitez dijo hoy al presentar el estudio en Caracas que el año pasado este porcentaje de inasistencia de la población comprendida entre 3 y 17 años fue de 39 %.

"Fíjense como ha crecido el porcentaje de niños y adolescentes que faltan alguna vez a clase porque no hay comida en el hogar y falta de comida en el plantel", dijo Freitez al mostrar el porcentaje de 35 % de escolarizados que no va a la escuela por no poder alimentarse en casa o en el instituto educativo.

La encuesta que realizaron sobre 6.000 personas las principales universidades del país -Católica Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar- y que fue presentada hoy reveló que las fallas en el servicio de agua afectaron a 28 % de los inasistentes, las de electricidad al 15 % y las de transporte al 17 %.

"Sabemos todo el problema que hay con el transporte público, los momentos de dificultad para disponer de efectivo para pagar el transporte público", dijo la especialista al referirse no solo a la falta de vehículos de transporte sino también a la escasez de dinero en efectivo para pagarlo.

La "inasistencia del personal" que trabaja en las escuelas afectó a 11 % de los que no fueron a clases, mientras que 8 % reportó que dejó de ir por huelgas o manifestaciones de los docentes.

La recolección de estos datos se realizó entre julio y septiembre de este año en todo el país.

Venezuela atraviesa la crisis económica más grave de su historia, lo que repercute en el aumento de la pobreza que según esta misma encuesta llegó a 48 % este año.