Faltan legumbres y huevos en menús escolares que tienen exceso de hidratos

La mayoría de los menús escolares contienen demasiados hidratos de carbono y carne, mientras que escasean las legumbres, los huevos, el pescado azul y la fruta, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que, sin embargo, destaca que ha aumentado la calidad de los comedores de los centros educativos respecto a 2006.

Así lo indica un informe de la OCU realizado con encuestas a padres, que detalla que el coste de los menús en los colegios privados y concertados es similar y ronda los 130 euros al mes, mientras que en los públicos cuesta 98 euros de media, un 30 % menos.

Según la OCU, más de la mitad de los colegios sirven demasiados hidratos de carbono (arroz, pasta, patatas) y los privados son los únicos que presentan unas medias acordes con las recomendaciones, mientras los concertados son los que más se exceden, especialmente con la pasta y las patatas.

Sin embargo, las legumbres escasean en todos los casos y el pan integral está ausente en el 70 % de los centros, mientras que la media de raciones de verdura (2,79 a la semana) se ajusta a lo recomendado.

Si se contabilizan de forma conjunta carne y embutidos, se deduce que dos terceras partes de los colegios los sirven en exceso a los niños, según la OCU que recomienda ofrecer huevos al menos una vez a la semana, lo que no se cumple.

En cambio, el consumo de pescado es adecuado en la mayoría de los centros, sobre todo en los públicos (72 % cumple la recomendación), aunque predomina el blanco sobre el azul, que supone únicamente un 18 %.

Además, el 59 % de los colegios se ajusta a las cantidades recomendadas de platos precocinados (croquetas, flamenquines, empanadillas, etc), que no deben de servirse más de dos veces al mes, pero no se cumplen las recomendaciones de ingesta de fruta.

A pesar de que lo ideal es que se ofrezca como postre a los niños al menos 5 veces por semana, dos de cada tres colegios se quedan por debajo de esta cantidad, con 3,5 raciones de fruta de media, según la OCU.

El estudio también indica que en el 64 % de los colegios públicos la gestión del comedor es externa (frente al 53 % de los concertados y el 38 % de los privados), aunque en dos de cada tres la comida se elabora diariamente en el propio centro, mientras que los concertados y privados recurren más a la llamada “línea fría” o “línea caliente”.