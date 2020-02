Familias de estudiantes en Wuhan piden al Gobierno de Ecuador su repatriación

Familiares de varios estudiantes ecuatorianos que se encuentran bajo cuarentena en la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronarivus, han exigido este miércoles al Gobierno de Ecuador su repatriación inmediata.

En total son nueve los ecuatorianos que cursan estudios académicos en diversos centros de la urbe china y que desde que se declaró la epidemia se encuentran en sus residencias estudiantiles siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias locales, y bajo supervisión de la Embajada de Ecuador en China, recordó hoy en rueda de prensa el canciller, José Valencia.

Lo hizo en una comparecencia en Cancillería en la que explicó las gestiones seguidas a través de su Embajada en Pekín, y que al finalizar contó con la presencia sorpresiva de varios de los familiares de los estudiantes.

Javier Hermosa, padre de uno de los estudiantes llamado Juan Javier, exigió al Ejecutivo del presidente, Lenín Moreno, que haga las gestiones necesarias para sacarlos "lo más pronto posible".

Relató que del inmueble donde se haya recluido su hijo en Wuhan, "sacaron hace unos días a un paciente en una burbuja", y que el Gobierno chino "puso anuncios en el edificio de que había casos allí", antes de preguntarse: "¿Qué va a pasar cuando uno de estos estudiantes se enferme?".

Sobre la situación particular de su hijo, Hermosa precisó que permanece en casa, aunque "sale ocasionalmente" a comprar comida, y confirmó la existencia un "chat de comunicación" de la Cancillería mediante el cual se mantiene el contacto con las autoridades diplomáticas.

Los familiares han llegado a enviar una carta a la Presidencia pero dijeron que no han obtenido respuesta a sus reclamaciones.

Por su parte, Silvia Yánez, pareja de uno de los estudiantes, instó a que el Gobierno de Ecuador medie ante Brasil para que dos aviones de ese país que tienen previsto repatriar a sus nacionales el próximo viernes evacúen igualmente a los ecuatorianos.

"Tenemos conocimiento de que son dos aviones y que solo hay solicitudes de 29 chicos de Brasil (que desean regresar). Sí nos gustaría que como país gestionemos para que estos familiares puedan salir", apuntó.

Ante las quejas, Valencia, que en un primer momento estaba dentro de la sala, les respondió que "se exploró la posibilidad de traer a los estudiantes con apoyo de otro país latinoamericano" que no precisó, pero que "finalmente no se concretó porque nos dijeron que no tenían plazas suficientes".

El jefe de la diplomacia ecuatoriana puntualizó que son aviones que llevan equipos médicos y otros de emergencia por lo que no es un avión con un número de plazas habituales.

"Hemos hecho la gestión al 100 por ciento, estudiamos nuevas opciones", aseguró el canciller.

Preguntado por Geovanny Toalombo acerca de un posible plazo, el próximo día 9, tras el cual no habrá más salidas aéreas, el ministro afirmó que "no ha recibido notificación oficial" sobre ninguna restricción de evacuación aérea.

En su comparecencia previa, el canciller explicó que ante la solicitud de algunos de los estudiantes de ser evacuados, la Cancillería estudió opciones por vía terrestre, que también fue analizada por otros países latinoamericanos.

"Sin embargo, para fortalecer el control sanitario de la región por las autoridades de Wuhan han informado que la evacuación por la vía terrestre ya no es factible", matizó.

Tras este esfuerzo infructuoso, la Cancillería buscó la evacuación aérea tras conocer que un país latinoamericano iba a repatriar a sus nacionales, lo que según Valencia, tampoco resultó por "la capacidad del avión y de otros aspectos logísticos".

Aunque garantizó que el Gobierno seguirá analizando cualquier otra posibilidad, reiteró que "las autoridades chinas han recomendado, siguiendo protocolos locales e internacionales, que los estudiantes y demás ciudadanos tengan que cumplir una cuarentena antes de buscar salir por la vía aérea".