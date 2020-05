Fedea pide relajar el requisito de mantenimiento del empleo en los ERTE

El requisito de mantenimiento del empleo en los ERTE de fuerza mayor y la penalización en caso de incumplimiento "son más estrictos (en España) que en otros países europeos", según opina el centro de estudios Fedea, que ve necesario relajarlos para facilitar la reactivación de la actividad.

En un documento con recomendaciones para la adaptación de los ERTE de cara a la reactivación remitido este jueves, Fedea considera que esta cláusula de mantenimiento del empleo "puede dificultar ajustes necesarios en muchas empresas y llegar a comprometer su continuidad".

Según este informe, elaborado por Florentino Felgueroso y Marcel Jansen, en España los ERTE han jugado un papel esencial en la protección de los trabajadores y empresas durante la fase inicial de la crisis, si bien ve necesario adaptar su regulación de cara al proceso de reactivación que ahora comienza.

En particular, una vez superada la emergencia sanitaria, para Fedea resulta clave evitar problemas de incentivos que podrían retrasar la recuperación y la reasignación de trabajadores hacia empresas más productivas o sectores con mayor demanda.

Así, además de la garantía del empleo, Fedea considera que el Gobierno debe aclarar "en qué condiciones los ERTE por fuerza mayor se podrán transformar en ERTE por razones económicas así como facilitar tales transformaciones, que deberían ser automáticas".

Cree necesario aumentar la flexibilidad del sistema, permitiendo la adaptación rápida de los ERTE a la situación de la empresa y a posibles rebrotes de la pandemia.

Otra de la prioridades debería ser diseñar "un sistema de incentivos que fomente la reincorporación de los trabajadores a un ritmo acorde con el interés general", incidiendo en la elevación gradual "del coste de los ERTE para las empresas según vayan mejorando las condiciones para su actividad".

Fedea propone asimismo incentivos para la movilidad y la recualificación de los trabajadores, en particular en aquellos sectores en los que la actividad no se recuperará por completo mientras no haya una vacuna.

Según los datos que proporciona Fedea, a finales de abril más de 42 millones de trabajadores en la UE27, cerca del 27 % del empleo total, estaba acogido a un ERTE, un instrumento que considera "muy útil", pero que "puede generar distorsiones y pesos muertos que incrementan sus costes y reducen su efectividad".