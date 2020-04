Feijóo: el Gobierno solo aportó el 10 % del material empleado en Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido de nuevo material sanitario al Gobierno central, con el fin de poder combatir "con garantías" la crisis del coronavirus en la Comunidad porque hasta el momento el Estado únicamente ha aportado el 10 por ciento del material empleado.

Núñez Feijóo ha participado este domingo en una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de los mandatarios autonómicos en la que las autonomías han demandado al Ejecutivo más material porque hasta la fecha el "90 por ciento del material utilizado corresponde al comprado por las comunidades autónomas y solo el 10 por ciento corresponde al Estado".

"Esperemos que en los próximos días esta ratio se vaya invirtiendo", ha insistido Núñez Feijóo durante una conferencia de prensa telemática posterior a la reunión en la que apuntó que el material proporcionado por el Gobierno central "es escaso".

En la misma línea, el presidente gallego ha pedido al Ejecutivo central que dé marcha atrás en la decisión del Gobierno de confiscar a las comunidades autónomas los fondos de empleo porque no es justo que "un Gobierno tome decisiones y que las pague otro Gobierno".

Según los cálculos de la Xunta, desde el Ejecutivo central a Galicia se le retira "mucho más del doble de lo que se nos da" puesto que mientras se retiraron cien millones de euros "se nos dijo que nos van a dar 35 millones de los que no hemos recibido nada".

Además, Núñez Feijóo ha señalado que no fue capaz de "entender" la petición del jefe del Ejecutivo de que las comunidades faciliten un listado de infraestructuras en las que acoger a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos. "Yo no he entendido muy bien en qué consiste esa propuesta. No sé exactamente para qué, ni con qué fin", ha remarcado.