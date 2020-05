Feijóo asegura que la fase crítica del coronavirus está "superada" en Galicia

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la gestión de su Gobierno ante la epidemia del coronavirus cuya "fase crítica la tenemos superada" en la Comunidad por lo que llega el momento de pensar en la "reactivación" económica y social mientras la oposición le ha reclamado "un gran acuerdo de país".

Según los datos que expuso Núñez Feijóo en su segunda comparecencia en el Parlamento gallego desde que inició la crisis sanitaria, en 290 de los 313 ayuntamientos gallegos no se registran casos de coronavirus desde hace tres días, lo que hace creer que, pese a que puedan darse posibles rebrotes de la enfermedad en Galicia, la fase crítica "está pasando".

En su intervención ha anunciado que, con la intención de garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios, en las próximas dos semanas serán testados el cien por cien del personal sanitario y no sanitario que trabajan en el sistema gallego de salud.

Con este objetivo, el Ejecutivo gallego acaba de adquirir 400.000 nuevos test, de los que 100.000 ya están en poder del Sergas, y que han sido "donados por una multinacional gallega".

Entienden en la Xunta que los test y, por tanto, el diagnóstico precoz son las mejores formulas para combatir el virus. En ese sentido, ha avanzado que en el área sanitaria de Vigo se ha probado con éxito un nuevo sistema de proceso agrupado de muestras PCR que permite analizar en un único test las muestras de varios ciudadanos, "multiplicando entre 10 y 20 veces la capacidad de evaluación actual".

Frente a las críticas de la oposición y pese a que para cumplir con los mínimos en asistencia hospitalaria en Galicia sería necesario emplear las camas de los hospitales de campaña, Núñez Feijóo ha cargado contra el "mantra" de la oposición sobre la privatización de hospitales y residencias que, a su parecer, en la gestión de la pandemia se demostró que no es cierto porque los servicios hospitalarios y sociales han estado a la altura de las necesidades surgidas en la comunidad.

Al tiempo, el presidente de la Xunta ha informado de que ya se ha testado al "cien por cien" de los usuarios y profesionales de las residencias de mayores y de los centros para personas de discapacidad que han reflejado que en la actualidad hay un 1,7 por ciento de positivos.

En este sentido, ha defendido la gestión de este tipo de centros por parte de la Xunta ya que -sostuvo- "teníamos un protocolo de actuación en residencias diez días antes que el Gobierno de España, fuimos los primeros en poner en marcha residencias integradas y también fuimos los primeros en intervenir residencias". Además, ha asegurado que si se demuestra que "hay residencias que no cumplieron los protocolos serán sancionadas".

La intervención del presidente gallego también ha estado marcada por las críticas a la gestión y "descoordinación" del Gobierno central ya que a estas alturas no hay "una hoja de ruta clara" y las comunidades no cuentan con protocolos establecidos en ámbitos sociales como las residencias, centros de día y albergues y que serían urgentes.

En este sentido y frente a un estado de alarma "sine-die", Núñez Feijóo ha vuelto a insistir en demandar un sistema de cogobernanza ante una situación en la que "la respuesta no puede ser uniforme porque el problema no es uniforme" como puso de evidencia uno de los momentos críticos de la crisis cuando existió, a su juicio, "una estampida de miles de personas de la comunidad de Madrid hacia Galicia".

Por ello, ha dicho, defiende que Galicia pueda llevar a cabo una gestión propia de la situación aunque se le acuse de que ataca por ello al Ejecutivo central. "Utilicé la confrontación con el Gobierno de España para defender la salud de los gallegos. Y lo volvería a hacer cada día, no tenga ninguna duda. Yo no tengo ningún otro compromiso desde que juré el cargo. Hace mucho que no me guío por ningún partido político", ha expuesto.

Sin embargo, desde la oposición han criticado la gestión autonómica de esta crisis llevada a cabo, han señalado, por un Gobierno interino que debería haberse apoyado en la oposición para tomar decisiones y, por ello, le han propuesto un "gran acuerdo de país" consensuado con el resto de partidos políticos y de agentes sociales de la comunidad.

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha pedido "una rectificación y una disculpa" a Feijóo tras su oposición a la prórroga del estado de alarma vigente y le ha exigido movilizar 2.500 millones de euros para combatir los efectos que dejará la pandemia.

Ha advertido el socialista de que solo caben dos salidas a la crisis actual, una mediante el modelo conservador, con más ajustes, recortes y privatizaciones; y una progresista que apueste por el "compromiso de lo público para impulsar el país", por lo que la Xunta "en vez de ponerle trabas y palos en las ruedas al Gobierno de España, debería reconocer que, por primera vez en una crisis de tanto calado, hay medidas" que van en la línea de proteger a la ciudadanía.

El portavoz del grupo Común da Esquerda en el Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, ha señalado que la crisis del coronavirus ha demostrado que las políticas de austeridad de la derecha "salen derrotadas de esta crisis" y que Feijóo "hace lo contrario de lo que dice", ya que "pide transparencia al Gobierno central cuando es el rey de la ocultación y la manipulación".

"El futuro necesita un giro de 180 grados con respecto a las políticas del PPdeG", resumió.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha criticado que la Xunta vaya sobrada de "triunfalismo" y "falta de autocrítica" mientras dirige un sistema sanitario con menos profesionales y con menos medios" que antes de la llegada del PPdeG al Ejecutivo autonómico.

También ha reprochado al Gobierno gallego que no haya tomado "ninguna" medida para apoyar a los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ni haya hecho nada por ayudar a los autónomos que "no tienen ayudas directas", como sí hacen -ha contrastado- otras Comunidades autónomas.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha contrapuesto en su intervención la "transparencia, anticipación, el respeto a la oposición y la priorización de las personas" de la Xunta de Galicia con "la opacidad, la improvisación, el desdén a la oposición y la prensa y la priorización de las elecciones" del Gobierno central.

"La Xunta, por ejemplo, no publicó las normas a última hora y dejando a la gente en espera y prefirió el diálogo a imponer medidas extremas; todo eso ha servido para que, por lo menos, las cosas vayan un poco mejor", ha apuntado Puy, quien ha llamado la atención a la oposición sobre sobre "la asimetría en la asunción de responsabilidades de los suyos frente a las que echan encima a los demás".