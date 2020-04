Feijóo da por "concluida" la fase aguda de la crisis del coronavirus

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este miércoles que los indicadores "comienzan a reflejar una mejoría" por lo que el comité clínico, reunido ayer, ha decidido dar por "concluida y desactivada la fase aguda de la crisis"; esto es, bajar del nivel tres de los cuatro previstos, al nivel dos.

En una conferencia de prensa telemática ha pedido "no bajar la guardia" y no caer en "triunfalismos ni autocomplacencias" ya que ha habido 391 muertos y "lamentablemente habrá más" y ha asegurado que "todo indica no serán necesarios los hospitales de campaña, afortunadamente, si no hay rebrote".

En su comparecencia ha anunciado también que este mes de abril volverá a comparecer en la Diputación Permanente para dar información sobre la evolución de la crisis del coronavirus.