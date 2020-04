Feijóo considera que todas las provincias gallegas podría iniciar la fase uno

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que las cuatro provincias gallegas pueden "estar en capacidad de cumplir" con los criterios para iniciar la desescalada en la denominada fase uno.

En una conferencia de prensa telemática al término de la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo ha explicado que según los datos que se conocieron sobre el plan de desescalada "todas las provincias estarían en condiciones de cumplir la fase uno" aunque el problema para ello es que "desconocemos los criterios sanitarios concretos para saber si pasamos de fase o no".

"Con carácter general la mayoría de los territorios de las cuatro provincias gallegas y la mayoría de los distritos de las siete áreas podrían pasar" a las siguientes fases, ha reiterado el jefe del Ejecutivo gallego.

En este sentido, ha vuelto a pedir que las limitaciones de movilidad no se lleven a cabo mediante fronteras provinciales porque, entiende, no se debe "perjudicar a una provincia completa" como consecuencia de que un único municipio no cumpla las normas.

Incluso, ha recordado, en Galicia ascienden a 140 los municipios que no presentan ningún caso de coronavirus por lo que podrían directamente pasar a la fase tres.

Según el presidente de la Xunta, "no podemos en ningún caso limitar la movilidad de las personas" con estas fronteras que son administrativas y que perjudican y "alteran los derechos de los ciudadanos", además de que impactan en la situación económica y social de los territorios.

La oposición a las limitaciones en base a las provincias ha sido mayoritaria en todas las autonomías, "lo hemos dicho por activa y por pasiva pero parece ser que lo que decimos los responsables sanitarios no importa".

En este sentido, el presidente de la Xunta ha recordado que las propuestas de las autonomías también parten de expertos sanitarios puesto que, precisamente, la sanidad es una competencia delegada a las comunidades autónomas.

A este hilo, ha recordado que si el Gobierno central cuenta con expertos, los Gobiernos autonómicos también, y son, precisamente, los especialistas de cada comunidad los que tienen que "atender a los pacientes".

De hecho, Núñez Feijóo ha remarcado que mientras el comité clínico del Gobierno central está compuesto por muchos políticos y un experto, el comité clínico de Galicia "es al revés, aquí están todos expertos y dos políticos, el conselleiro de Sanidad y yo", ha rematado.