Feijóo opta por respetar que otras autonomías adopten el pin parental

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha optado este martes por respetar que otras comunidades autónomas puedan instalar el denominado pin parental, un sistema de autorización expresa de los padres para que sus hijos acudan a determinadas actividades escolares.

“No me gustaría ni prejuzgar ni juzgar sobre lo que hacen otras Comunidades autónomas”, ha respondido Núñez Feijóo al ser preguntado sobre este tema, al que no le ve “mucho interés”, aunque sí ha añadido que no entiende “aceptable entrar en el juego del Gobierno central”, que sale a la ofensiva sobre esta cuestión mientras pacta con una fuerza como Bildu en Navarra, sostiene.

“En Galicia tenemos un sistema educativo muy claro, muy concreto y lo vamos a seguir aplicando”, ha manifestado el jefe del Ejecutivo gallego, que ha recordado que las reglas que rigen el mismo datan de 1997 y han sido respetadas por los distintos gobiernos, lo que ha tenido como resultado unas ratios de calidad “por encima de la media de España, de la Unión Europea y de la OCDE”.

Núñez Feijóo ha apostado por primar “la calidad educativa” y por que los padres “mantengan su patria potestad y sus derechos sobre la educación de los hijos y que los docentes y los colegios apliquen las competencias que le corresponden de acuerdo con la educación en cada Comunidad autónoma”. (foto)