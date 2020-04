Feijóo: Los socios del Gobierno quieren los "pactos anti-Moncloa"

El presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en cuestión la propuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de alcanzar un gran pacto de Estado similar a los llamados Pactos de la Moncloa, cuando sus "socios de Gobierno" lo que proponen son unos "pactos anti-Moncloa".

En una rueda de prensa telemática tras participar en la reunión semanal con los presidentes autonómicos y el jefe del Ejecutivo central, Núñez Feijóo ha lamentado que respecto a la propuesta de Pedro Sánchez solo tengamos "el título" de la oferta "pero desconocemos la letra y la música".

Para el presidente de la Xunta es un "error" anunciar propuestas en la que no se ha avanzado. "Lamentablemente se anuncian cosas que no están trabajadas ni concretadas" en tanto que no se ha explicado "ni el contenido ni el alcance" de los pactos propuestos.

En opinión de Núñez Feijóo lo único que se conoce al respecto es que "los socios del Gobierno han dicho que lo que hay que hacer es pactar con Cataluña y Euskadi", apuntó en referencia a las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que sostuvo que "no habrá Pactos de la Moncloa en España si no hay pactos en Ajuria Enea en Euskadi o en el Palau de la Generalitat de Cataluña".

"Algunos lo que quieren son los pactos 'Anti-Moncloa. En este contexto es muy difícil tomarse las cosas en serio", ha reprochado.