Feijóo: Me sorprenden las críticas por habilitar más medios sanitarios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este viernes que le "sorprenden" las críticas recibidas por la decisión de preparar hospitales de campaña para enfermos en A Coruña y en Santiago ya que son decisiones tomadas siguiendo criterios sanitarios.

En una rueda de prensa telemática, el presidente gallego ha insistido este viernes en que le sorprende el rechazo que genera el que se pongan a disposición más medios sanitarios porque aunque "ojalá no haga falta utilizarlos, eso no es lo que me dicen los expertos del sistema gallego de salud".

Por ello, ha aventurado que como todo apunta a que se pueden necesitar los hospitales de refuerzo, "vamos a seguir trabajando en los medios adicionales que se sumarán a los medios públicos y privados" que son los que primero se agotarán.

Según ha asegurado, no se dispondrá de los hospitales de campaña hasta que el aforo de camas públicas y privadas esté cubierto.

Ha destacado que de forma habitual el Sergas dispone de 160 Ucis pero que gracias a la anticipación ya se han podido habilitar 250 de las que ya están ocupadas un total de 178, lo que significa que de no haberse puesto en marcha recursos extraordinarios -a través de la compra de respiradores-, ya existiría una "situación de colapso" en Galicia.

Ha admitido que, por el momento, los centros hospitalarios que presentan una mayor presión asistencial en cuanto a la ocupación de unidades de cuidados intensivos son los de A Coruña y Ferrol.

Al respecto, el presidente de la Xunta ha asegurado que "todos los recursos de la sanidad privada" están a disposición del Sergas y ha subrayado que ningún gerente sanitario contempla no ocupar las camas de los hospitales privados.

Con todo, el presidente gallego ha recordado que en Galicia el sistema privado únicamente cuenta con 44 camas de UCI, así que "no pensemos que tenemos miles de camas UCI sin utilizar", ha aclarado.

Además, ha remarcado que la administración tendrá que abonar a los gestores privados todos los servicios que se utilicen: "si utilizamos un servicio, salvo que el propietario del centro sanitario nos condone un parte, vamos a tener que pagar sin ninguna duda".