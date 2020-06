Feijóo saluda el "estado de vigilancia sanitaria permanente" y pide prudencia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este domingo, para no volver "inevitablemente hacia atrás", que no haya un relajo en la llegada del "estado de vigilancia sanitaria permanente", en el que entrará este lunes la Comunidad, al ser la primera en levantar el estado de alarma, justo una semana antes que el resto.

En su comparecencia telemática tras la reunión semanal con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de homólogos autonómicos, ha apuntado que mañana la sociedad no puede pensar en "consumar las totales costumbres que teníamos antes" y tampoco hacerse a la idea de que "el virus no existe", porque no es así y la situación "no es inmutable".

"Estaremos vigilantes", ha garantizado, antes de dejar atrás un "instrumento absolutamente excepcional". Si la autonomía sale del plan de desescalada por fases, esto ha sido, ha dicho, por "el mérito y la responsabilidad de todos los gallegos" a los que ahora solicita "redoblar esfuerzos y no relajarnos" puesto que "el virus sigue existiendo".

Núñez Feijóo se ha extendido en los agradecimientos, desde el personal sanitario hasta el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha dicho que "ha intentado acertar en sus decisiones", con aciertos y con "errores", éstos últimos en algunos casos "lógicos", y con diferencias entre unos y otros, "que seguramente son inevitables".