Feito (IEE) dice que el gasto en pensiones dinamitará la economía española

El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), José Luis Feito, ha dicho hoy que las pensiones constituyen un gasto que "amenaza con dinamitar" la economía española, lo que solo se podrá evitar con una reforma profunda que adecúe las prestaciones a la esperanza de vida.

En rueda de prensa para presentar un informe sobre impuestos, Feito ha defendido que hay que aumentar la edad de jubilación y la contributividad del sistema conforme al aumento de la esperanza de vida, ya que en la actualidad trabajadores que han contribuido menos a la Seguridad Social van a cobrar la pensión durante mucho más tiempo que aquellos que contribuyeron más en el pasado.

En su opinión, el problema del sistema de pensiones no es de ingresos sino de demografía, ya que considera que aumentar los ingresos solo serviría a corto plazo.

"El sistema no es sostenible sin reformas profundas", ha dicho Feito, que augura que no es posible mantener el nivel de gasto a que aboca la dinámica demográfica.

"En menos de diez años, en seis o siete, si no se reforman las pensiones no habrá manera de controlar el déficit público", ha añadido Feito, que ha asegurado que "no se pueden mantener los mismos principios de retribución" y que ha cuestionado que se tengan que garantizar unas pensiones mínimas o no contributivas que no se corresponden con la contributividad que debería regir el sistema.

Respecto a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha dicho que no suelen tener impactos inmediatos sobre el empleo, pero que son muy dañinas en etapas de recesión, en las que suponen "una desgracia para los trabajadores de poca cualificación".

En su opinión, las subidas desproporcionadas del SMI, como ha calificado la prevista para 2019, suelen llevar a una aumento del trabajo a tiempo parcial, no solo temporal, sino también indefinido.