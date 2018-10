Fernando Savater presenta en Buenos Aires al Borges filósofo

El escritor español Fernando Savater dio hoy una conferencia en Buenos Aires en la que habló de las fronteras entre la filosofía y la literatura, y reivindicó la faceta de filosofía "lúdica" de Jorge Luis Borges.

Savater (nacido en 1947), que se encuentra en la capital argentina invitado por el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), planteó que la escisión entre esos dos campos se produce a finales del siglo XIX, y por tanto muchos de los filósofos más conocidos de la historia son, en realidad, poetas.

Frente a un público de más de un centenar de personas en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el vasco se refirió a Platón como el primer autor que distinguió a filósofos y poetas, al afirmar que estos últimos debían ser expulsados de la República porque engañaban y pervertían a la población.

No obstante, Savater resaltó entre risas una observación de Platón, "muy válida para nuestros días", cuando el célebre ateniense advirtió que lo ideal sería elegir como gobernantes en las elecciones a personas que no deseen ser elegidas.

El pensador vasco relató que a lo largo de su vida se ha centrado en los escritores "fronterizos entre la literatura y la filosofía", como Friedrich Nietzsche o el propio Borges, cuyos temas los convierten en "los grandes autores, los que perduran".

"Eso que llamamos realismo no son autores, son cronistas que cuentan lo que pasa a través de la ficción", aseguró Savater, y aunque pueden ser los que despiertan más atención, son al mismo tiempo "efímeros".

"El viento se lleva lo que pasó la semana pasada, pero no se llevará a Macbeth", aseveró el español, y apuntó como ejemplo que el soliloquio de Hamlet "Ser o no ser" es, sin dudas, filosofía.

La poesía, continuó Savater, no tiene que dar razones o explicaciones, algo a lo que la filosofía está "obligada"; sin embargo, esta no es una ciencia, porque no prueba nada, y no es instrumental.

"La muerte, la libertad no van a tener nunca una respuesta", expresó el escritor, ya que cuanto mejor es la respuesta filosófica, más interrogantes surgen, por lo que "la buena filosofía es la que abre muchas preguntas".

Sobre Jorge Luis Borges (1899-1986), al que en el marco del Filba se entregó de manera simbólica el Nobel de Literatura, Savater destacó que tenía una "pasión poética por el pensamiento", al ser consciente de las posibilidades literarias de los temas filosóficos, que trató en su estilo de paradojas.

La aproximación del autor de "El Aleph" a la filosofía fue "irónica y escéptica", pero su gran aporte es mostrar que "la filosofía no es solo racional, un cálculo", sino "la razón utilizada como prolongación de la imaginación".

Y es que, de acuerdo a Savater, todas las grandes obras de la filosofía, hasta las más densas, son producto "en primer lugar de la imaginación".

"A Borges le interesa de la filosofía el proceso imaginativo, el momento en que la imaginación se dispara, se pone a resolver un razonamiento", hiló Savater, que valoró del argentino su "tono lúdico".

Entre sus últimas palabras, el pensador habló de los libros de autoayuda, un género que "no es filosofía, te engaña". "La filosofía no saca de dudas, te mete en ellas", concluyó.