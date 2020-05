Fernando Simón: no se puede asociar ningún repunte a la movilidad

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dicho que ahora mismo no se puede asociar ningún repunte en los casos de contagios con la movilidad de las personas y ha señalado que prácticamente todas las comunidades evolucionan en los últimos días de manera similar.

"No tenemos realmente y aparentemente brotes, pero sí tenemos un incremento marginal que comunidad a comunidad no es apreciable, pero en el conjunto suman esos 30, 40 o 50 casos más que se observan en el total del territorio", ha señalado Simón en la rueda de prensa que diariamente ofrece para analizar las últimas cifras del virus.

Durante esta semana, ha explicado, se ha ido implementado el nuevo sistema de vigilancia y detección precoz, por el cual "se está haciendo un esfuerzo muy grande por hacer pruebas diagnósticas a cualquier personas con cualquier síntoma por pequeño que sea".

Esto ha hecho que se detecte algún nuevo caso de coronavirus que en un principio parecía asintomático y, además, se están haciendo cribados en colectivos que incrementan el número de detecciones y pruebas a personas que iniciaron los síntomas en semanas anteriores.

"Eso nos hubiera hecho pensar que íbamos a tener un incremento importante de las detecciones por PCR y lo cierto es que, aunque sí se ha estabilizado la fase descendente, las cifras son parecidas a las observadas en los días pasados", ha resumido Simón.

Preguntado por el perfil de los técnicos que hacen el "seguimiento de contacto" de casos de coronavirus, Simón ha opinado que estos no tienen que ser sanitarios, profesionales que ha recordado: "no salen de debajo de las piedras".

Estos técnicos no requieren un nivel de formación específico especialmente alto y el seguimiento se hace a través de una ficha estándar: cualquier persona con cualquier formación básica, a la que se le forme, y con capacidad adecuada de comunicación puede hacerlo.

"Si son sanitarios mejor", pero no es fundamental, ha manifestado Simón, para quien por supuesto tiene que haber una supervisión.

En relación a que una persona pueda poner en su currículo que tiene inmunidad, Simón ha reconocido no entender mucho de leyes pero esta práctica podría ser ilegal; si no ilegal, no parece moral.

"Estaríamos hablando de que se puede llegar a discriminar a las personas por motivos de salud, ni siquiera de salud porque serán probablemente sanas", ha declarado Simón, quien no entiende cómo se puede utilizar esto, en el caso de que se hiciera, ni desde el punto de vista del empleador ni desde la óptica del que busca trabajo.

Se trata de un entendimiento incorrecto de lo que significa tener o no tener anticuerpos, ha concluido.

En cuanto a las secuelas del coronavirus en personas mayores, Simón ha especificado que no hay demasiada bibliografía y que las secuelas dependen de la severidad del cuadro que presente la personas; podría quedar una fibrosis residual, insuficiencia renal o, incluso modificaciones del carácter, pero hay poca información aún, ha insistido.