Festival de Cine de la Cultura Hispana en EE.UU. tendrá 65 filmes de 12 países

La segunda edición del Festival de Cine de la Cultura Hispana en EE.UU. mostrará 65 filmes, en su gran mayoría producciones de países de habla hispana junto con cuatro clásicos remasterizados, entre el 3 y el 6 de octubre en la ciudad estadounidense de San Agustín (Florida).

La muestra de cine iberoamericano reúne este año producciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Perú, Venezuela y, en su gran mayoría de España, el país invitado a esta nueva edición del festival, informó este jueves el certamen.

El festival convoca cada año producciones de las 21 naciones que comparten el idioma español, pero también países de habla inglesa con trabajos que "eduquen a través del cine sobre la cultura hispana", que es el propósito principal del evento.

El certamen, que cuenta con la colaboración del Tourism Development Council de San Agustín, presenta este año 65 producciones, en su mayoría cortometrajes de ficción, e incluye filmes de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

Entre las producciones españolas están "Tu último día en la tierra", "Los pájaros no tienen vértigo", "La primera cita", "Sin novedad", "Jesús López Cobos. Música en las manos", "Una Mujer feliz" "Las débiles luces lejanas", entre otras.

Por su parte se presentan "Yo Sandro" (Argentina), "Bárbara" (Bolivia), "Alma de héroe" (Colombia), "El palomero" (Cuba), "Cenizas" (Ecuador), "Nelly" (México), "Apurimac" (Perú) y "Muerte en Berruecos" (Venezuela), entre otras.

El HCFF incluye este año las producciones estadounidenses "Garabandal, Only God Knows", "The Butterfly", "25 Texans in the Land of Lincoln", "Facundo Cabral, The Story of his Last Days", "Our Lady of Guadalupe", "The Pushouts" y "Lucy", la canadiense "Sand" y la coproducción británica-española "You".

El evento premiará ocho categorías: la película más votada por el público y los mejores director, actor, actriz, largometraje y cortometraje de ficción, como también documentales en ambos formatos.

Fuera de concurso, el certamen presentará los clásicos mexicanos "El bruto" (1953), del español Luis Buñuel; "Cárcel de mujeres" (1951), de Miguel M. Delgado, "La escondida" (1956), de Roberto Galvadón, y "Aventuras del río" (1953), de Alberto Gout.

Todas estas obras fueron remasterizadas por la distribuidora de cine hispano en EE.UU. Olympusat.

Esta edición del festival, que acoge San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos y fundada por el español Pedro Menéndez de Avilés en 1565, acogerá además una charla sobre el proceso para someter clásicos como estos a la tecnología de alta definición.

El festival busca exponer a través del cine "las similitudes y diferencias culturales entre los 21 países y la mancomunidad de Puerto Rico, que comparten como lengua común el español", señalaron los organizadores.

Cada año uno de estos países es honrado en un festival que exhibirá además muestras de su arte, gastronomía y música, entre otras expresiones típicas.

El certamen es una división de Art Museum for Private Collections of the Americas (AM4PC), una organización sin fines de lucro que tiene como misión promover la educación a través de las artes.