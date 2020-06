Filósofo: Un organismo que es minúsculo ha puesto en peligro la forma de vida

"No somos semidioses". El filósofo y escritor Marcelino Agís Villaverde considera que esta crisis sanitaria ha dejado en evidencia la vulnerabilidad del ser humano, pues "un organismo que es minúsculo ha puesto en peligro nuestra forma de vida", y también ha demostrado que la sociedad ha de ser más receptiva al conocimiento científico.

En su opinión, la pandemia supone, tal y como cuenta en una entrevista con Efe, la oportunidad de hacer "un alto" en el camino y revisar el consumo excesivo y la desigual distribución de la riqueza, aparte de avanzar hacia una existencia con una "calidad digna" para todos tanto en educación, como en sanidad y en servicios sociales.

También, -prosigue-, toca poner sobre la mesa otro planteamiento: el de si la economía estaba en realidad suficientemente asentada sobre "bases sólidas" que le permitiesen afrontar "un revés tan profundo".

Y, no menos importante, caer en la cuenta, pues al menos así lo entiende este pensador, de que "ni la ciudad es tan mala ni el campo tan idílico".

- Pregunta: Los interrogantes son misión de la Filosofía. ¿Cuáles son, bajo su criterio, los principales?

- Respuesta: Si nuestra forma de vida era adecuada y sostenible en general, si la economía estaba asentada sobre bases sólidas para afrontar un revés tan profundo, si las instituciones aprovechan los recursos que las TIC nos ofrecen para teletrabajar, si nuestra forma de consumo y las necesidades creadas eran acordes con un planeta sostenible, etcétera. De todas estas cuestiones, que no son tarea propiamente de la ciencia, debe ocuparse la filosofía. Porque también la pandemia nos ha mostrado algo obvio: que la ciencia no lo sabe todo y su tarea es afrontar cada reto y tratar de superarlo con los medios que estén a su alcance.

- P: La situación que el mundo vive con el virus es demoledora y necesitamos conocimientos sólidos precisos. ¿Cómo protegerse de la mala información?

- R: Vivimos, efectivamente, en una época en la que la información es sobreabundante, tanto la buena como la mala información ('fake news', bulos). Y está el interés que hay en todos los gobiernos por controlar la información para hacerla llegar a través de los medios de una manera que les sea propicia. Esta saturación de información y la manipulación que a veces se produce no ayuda a que lleguen los mensajes de la ciencia porque el ruido en el ámbito comunicativo e informativo dificulta precisamente la llegada de dichos mensajes. Es un aspecto en el que la sociedad debe mejorar: ser más receptiva al conocimiento filosófico y científico.

- P: ¿Por qué se dice con tanta frecuencia que los países asiáticos gestionan mejor la crisis?

- R: Conozco bastante bien el caso de Japón, país al que he viajado y en el que he realizado estancias de investigación, y lo que expongo es extrapolable a otros países asiáticos. Me di cuenta muy pronto de que sus hábitos y rituales sociales les ayudan: se saludan sin tocarse, con reverencias, no se dan besos, no se dan la mano, usan mascarilla cuando están acatarrados para no contaminar a los demás y utilizan esa misma protección algunas personas contra la propia contaminación.

- P: Ciertamente son costumbres que ellos ya poseían y que en España ha impuesto un patógeno.

- R: Sí, efectivamente. En general, por concretar, afrontan los problemas considerando que es el bien de la comunidad el que debe primar sobre los intereses individuales. Por eso muchos aspectos, considerados para nosotros de aplicación frente a la pandemia, pues resulta que ellos ya los poseían por razones culturales.

- P: Forma de vida y valores. Todo está en cuestión y tal parece que el planeta no soportase la lógica acelerada del mercado global. ¿Cuáles son las lecciones, desde su óptica, que la sociedad ha extraído de la alarma y ve, a raíz de ello, cambios en un futuro inmediato?

- R: La primera lección es que somos vulnerables. No somos semidioses ni somos todopoderosos. Al contrario, nuestra fragilidad ha quedado en evidencia al ser seriamente amenazados por un virus; organismo minúsculo, pero que ha puesto en peligro nuestra forma de vida. Es la ocasión idónea para plantearnos si nuestra forma de vida no era exagerada: consumo excesivo, desigual distribución de la riqueza, de la justicia social.

La sociedad debe tener mecanismos para que la calidad de vida de las personas sea digna: educación, sanidad, servicios sociales. Y debe respetar a aquellas instituciones que pusieron en marcha la economía de la solidaridad hace décadas.

- P: Hacinamiento en ciudades. Se abre de nuevo el melón de este debate.

- R: El respeto a la naturaleza debe ser un objetivo a medio y largo plazo porque una poderosa razón ecológica así nos lo exige. Ahora bien, ni la ciudad es tan mala ni el campo es tan idílico. Porque en la ciudad sí se concentra una gran parte de la población, pero también hospitales, universidades y muchos otros grandes servicios. Lo que debemos es crear ciudades sostenibles en las que el ser humano no sea un factor de degradación de la naturaleza. Tanto en la ciudad como en el campo debemos respetar esta razón ecológica para dejar a las nuevas generaciones un mundo mejor.

- P: Es decano en la Facultad de Filosofía de Santiago. ¿Cómo ha transcurrido la enseñanza a distancia?

- R: Para las universidades y centros de enseñanza que no funcionábamos a distancia ha sido la primera experiencia de teletrabajo y evaluación continua y no presencial. Disponemos de los medios pero debemos formarnos para que su uso sea una fórmula sencilla de resolver problemas como el confinamiento provocado por la pandemia.

- P: No todos los estudiantes disponían de los medios adecuados.

- R: No. Hubo que implementar soluciones y ayudas. Creo que hemos aprendido mucho y que nos queda mucho por mejorar. No solo en la educación, dado que muchas otras actividades y profesiones podrían sacarle más partido al teletrabajo.

Ana Martínez