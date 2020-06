La Fiscalía no ve delito en no hospitalizar ancianos de centros en Castilla y León

La Fiscalía Superior de Castilla y León ha archivado las diligencias de investigación abiertas sobre el documento de la Consejería de Sanidad que aconsejaba primar la hospitalización domiciliaria en las residencias de mayores en lugar del traslado a hospitales durante el pandemia de la COVID-19.

De las denuncias remitidas y documentación aportada no se desprenden datos que puedan dar lugar al ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal por entender que los hechos no revisten carácter de delito, han informado fuentes del Ministerio Público.

Fue el pasado 21 de marzo cuando llegó a la Fiscalía Superior de Castilla y León una denuncia de la asociación el Defensor del Paciente que solicitaba su intervención.

La Junta de Castilla y León envió la documentación solicitada por la Fiscalía y, según explicó a Efe el pasado 5 de junio la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el Ejecutivo autonómico derivó al hospital a casi 800 personas mayores usuarias de residencias de la comunidad, entre el 20 de marzo y el 16 de abril, momento en el que estuvo vigente el documento que aconsejaba a los médicos primar la "hospitalización domiciliaria" en los centros residenciales.

Según los datos facilitados por la Junta hasta este miércoles, 24 de junio, durante el estado de alarma fallecieron 1.492 usuarios de residencias con COVID-19 confirmada y 1.105 con síntomas compatibles, lo que representa que el coronavirus pudo estar detrás de la muerte de 2.597 usuarios de este tipo de centros.

El decreto de la Fiscalía establece que el examen de la documentación remitida por la Junta de Castilla y León lleva a considerar que en los hechos denunciados no se aprecia la concurrencia de los requisitos que tipifican el delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de servicios sanitarios.

"No solo no concurre el específico requisito referido a la autoría (lo ha de cometer un profesional de la sanidad), sino que también falta la conducta omisiva" como ponen de manifiesto los documentos examinados, debido a que "no se ha dejado de asistir sanitariamente a los residentes de los centros de mayores", considera el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que, en uno de los momentos de mayor incidencia de la pandemia en Castilla y León (también en los centros residenciales), con un sistema sanitario saturado o al borde del colapso, los enfermos y residentes estuvieron sometidos a un control médico y sanitario.

Con esa finalidad se estableció un sistema que aseguraba la atención sanitaria en residencias de carácter social, concreta.

De esta forma, la creación de los equipos denominados COVID Residencias, compuestos por médicos de familia, especialistas en intensivo, medicina interna y paliativos, supusieron la integración de la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria y se convirtieron en soporte sanitario de las residencias de ancianos.

De igual forma se adoptaron las medidas necesarias para asegurar los cuidados médicos y hospitalización a domicilio (prescripción de oxigenoterapia, suministro de medicación de uso hospitalario o tratamiento antibiótico intravenoso, entre otras).

Estas medidas y sistema permitían una asistencia médica con las debidas garantías sin necesidad de desplazamiento a los hospitales salvo que este fuera necesario, sostiene el Ministerio Público en el decreto de archivo.

La decisión de la Junta de Castilla y León de modificar el uso de los centros residenciales de mayores y personas con discapacidad para su utilización como espacios para uso sanitario plasmada en los documentos examinados, y la organización y medidas que en ellos se establecen, "no constituye un delito de prevaricación".

Subraya la Fiscalía en este sentido que las medidas se adoptaron para la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 en línea con las indicaciones del Ministerio de Sanidad en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo.