El papa Francisco pide a los jóvenes argentinos que no renieguen de su patria

El papa Francisco instó a los jóvenes argentinos que no renieguen de su propia patria, busquen las raíces y no se dejen robar la esperanza, en un vídeo mensaje que envió con motivo del II Encuentro de la Juventud que se está celebrando en Rosario (Argentina) en estos días.

"El futuro está en las manos de ustedes", les dijo Francisco que les puso en guardia acerca del "futuro utópico" y sin raíces.

"No renegués la historia de tu patria. No renegués la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Buscá las raíces, buscá la historia. Y desde allí construí el futuro", les exhortó en el vídeo mensaje difundido hoy por la oficina de prensa del Vaticano.

El papa argentino reflexionó sobre tres palabras: "presencia, comunión y misión".

Sobre la palabra 'presencia', les instó a dedicar tiempo y a "hacer silencio" para oír la voz de Cristo, a orar y a, al menos, leer durante dos minutos cada día el Evangelio.

"Mientras vas en el bus, mientras vas en el subte, en el tren o te parás y te sentás en tu casa, lo abrís y leés dos minutos. Probá. Y vas a ver cómo te cambia la vida. ¿Por qué? Porque te encontrás con Jesús. Te encontrás con la Palabra", señaló.

Sobre la "comunión" les indicó que para construir la historia lo tienen que hacer "desde el pueblo de Dios", y no en "un grupito pitucón (el que se arregla mucho) o estilizado, apartado de la vida del pueblo de Dios".

"El pueblo de Dios es la Iglesia con toda la gente de buena voluntad, con sus chicos, sus grandes, sus enfermos, sus sanos, sus pecadores ¡que somos todos! Con Jesús, la Virgen, los Santos que nos acompañan. Caminar en pueblo. Construir una historia de pueblo", agregó.

Les invitó a ser protagonistas del Sínodo a ellos dedicado, que se celebrará en octubre, porque "el papa quiere escucharlos".

"Ustedes saben mejor que yo que las computadoras, los celulares necesitan actualizaciones para funcionar mejor. También nuestra pastoral necesita actualizarse, renovarse, revisar la conexión con Cristo a la luz del Evangelio", dijo.

"Pónganse las zapatillas, salgan con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan con Él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están tirados al borde del camino, vayan con él a sembrar esperanza en nuestros pueblos y ciudades, vayan con él a renovar la historia", les animó.