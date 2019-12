Fridays For Future: "la COP25 no ha servido de nada"

El movimiento juvenil Fridays For Future (FFF), presente por primera vez en una Cumbre del Clima de Naciones Unidas, ha asegurado este viernes que la COP25 de Madrid "de verdad no ha servido de nada y no solo eso, sino que estamos viendo retrocesos y no avances".

Portavoces del movimiento en Suecia, Rusia, Estados Unidos, Chile, Argentina y España han ofrecido una rueda de prensa para trasladar sus impresiones de la cumbre celebrada en Madrid, momentos antes de la convocatoria de huelga global convocada para este viernes por el grupo porque, como ha dicho la representane rusa Alexandra Shugay, "la situación va a peor día tras día".

También han hecho un llamamiento a la sociedad para que se sume a "nuestra lucha en la calle", ya que "no hay mayor crimen que la pasividad" ante el cambio climático, ha manifestado la portavoz de Chile Tamara Fernanda Toledo, que ha recordado algunos de los nombres "de quienes dieron su vida por la Tierra".

Tras esta experiencia, los jóvenes activistas por el clima tienen previsto trabajar de cara a la siguiente cumbre, la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow, "para ser más fuertes y a ver si esta vez nos escuchan de verdad", ha dicho la portavoz del grupo en Barcelona María Serra.

Y ha lanzado la pregunta de cuántos activistas tienen que ser para que se les escuche, pues "ya somos siete millones" en todo el mundo.

"Hoy termina la COP, pero vamos a seguir la lucha porque no hay justicia social sin justicia climática", ha resaltado la representante de FFF en Argentina Nicole Judit Becker, en lo que ha coincidido su compañera de Suecia Vega Manson, que ha manifestado: "los jóvenes no estamos aquí por entretenimiento. Es por justicia climática".

Tras la rueda de prensa, miembros de Fridays For Future han hecho una sentada en la Zona Azul de la COP, la que acoge los eventos oficiales, acto durante el cual han insistido en que se necesita "justicia social para todos".