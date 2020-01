Fridays For Future protesta ante la embajada australiana por los incendios

Unas cincuenta personas del movimiento Fridays For Future han protestado este viernes ante la Embajada de Australia en Madrid por la oleada de incendios que azotan el país oceánico, porque, dicen, los fuegos están "íntimamente ligados al cambio climático".

La integrante del colectivo Fridays For Future María Laín ha explicado a Efe que "hemos venido aquí para pedir un cambio en las políticas mundiales porque estamos viendo que el efecto del cambio climático está sucediendo ahora".

Los jóvenes, quienes esta vez han cambiado su lugar habitual de concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, han vuelto a corear cánticos como 'Tu indiferencia nos lleva a la extinción', 'No hay planeta b', 'Aquí están los ecologistas' o 'Sin planeta no hay futuro'.

"La sequía, la sequedad del terreno y el aumento de las temperaturas han generado estos siniestros masivos que siempre ha habido, pero que ahora son más intensos", ha declarado Laín, quien precisa que "sobre todo queremos dar visibilidad a lo que está pasando, para que los políticos tomen medidas cuanto antes".

Ha calificado la situación existente en Australia como "terrible", pues las personas "están sufriendo", hay "millones de animales muertos, casas y campos arrasados", y "esto es solo el principio y será a lo que nos enfrentemos si no cambiamos las cosas".

"Las ingentes cantidades de dióxido de carbono que se están emitiendo nos van a llegar a todos porque ahora no hay nada lejano, estamos todos conectados y lo que afecta a un punto de la Tierra, nos perjudica a todos", ha apuntado.

Las protestas "van a continuar", ha asegurado Laín, porque "desde que comenzamos hemos dicho que hasta que no existan cambios reales y apreciemos que nos dirigimos por el buen camino, no vamos a parar, porque realmente no nos queda otra opción".

Paula Mancebo, miembro de Fridays For Future, se ha referido a los ecosistemas como espacios que constituyen unos "equilibrios muy complicados" que, ante la pérdida de "tal cantidad de animales y de plantas", se puede "generar un desajuste muy fuerte que podría traer consecuencias hasta el momento desconocidas".