Fuster renuncia a presidir el Consejo Asesor de Sanidad por su inactividad

El director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), Valentín Fuster, ha renunciado a la presidencia del Consejo Asesor de Sanidad, debido a "la falta de operatividad" de este órgano consultivo, aunque ha dejado la puerta abierta a su regreso si se reanuda su actividad.

Así lo han manifestado a Efe fuentes del CNIC, que han confirmado que a la salida de Fuster se une también la del vicepresidente del Consejo, Francisco de Paula, y la secretaria, Ofelia de Lorenzo.

"Forman el equipo que se nombró para empezar a trabajar. Se han hecho los grupos de trabajo, pero no ha generado ningún contenido desde el cambio de ministerio", han señalado las fuentes.

Han añadido que Fuster, que en estos momentos participa en el Congreso de la American Heart Association de Chicago, comunicó por carta esta renuncia el pasado 8 de noviembre a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y al resto de miembros del consejo.

La renuncia del prestigioso cardiólogo, han insistido, no se debe a "motivos políticos o de ningún otro tipo" sino simplemente a que "no quiere ser presidente de un organismo que no funciona".

Fuster asumió la presidencia del Consejo el pasado mes de febrero cuando se renovó este órgano consultivo y de asistencia a la ministra de Sanidad, cuyo objetivo es evaluar lo que funciona y lo que no, y especialmente los recursos humanos, por lo que uno de sus objetivos es analizar si hay suficientes médicos y enfermeros.

Así lo explicó Fuster al tomar posesión del cargo, quien se mostró partidario de promover la salud y empezar con los niños, las mujeres y los ancianos, y prevenir la enfermedad en sus estadios tempranos, detectar el cáncer lo antes posible, las infecciones y los virus.