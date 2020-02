GSMA ve mínimo impacto del coronavirus en MWC pero redobla las medidas preventivas

La GSMA, organizadora del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, considera "mínimo" el impacto del coronavirus sobre este evento hasta ahora, si bien ha redoblado las medidas preventivas y aconseja incluso evitar los apretones de manos para saludarse.

En un comunicado hecho público anoche, la GSMA precisa que sigue monitorizando y evaluando el potencial impacto del coronavirus, pero remarca que la edición de este año del Mobile continuará "según lo planeado" en todos los recintos habilitados, como el de la Gran Vía de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y que también se mantiene el Four Years From Now.

A pesar de las garantías que da la organización, la surcoreana LG Electronics ha decidido cancelar su exposición y participación en el Mobile World Congress (MWC), a fin de eliminar "por completo" el riesgo de exponer a sus empleados al coronavirus en viajes internacionales.

Por su parte, la compañía china ZTE ha cancelado una rueda de prensa de presentación de sus productos prevista durante el evento, pero ha garantizado que mantiene su presencia en el Mobile.

La GSMA recuerda que ha implementado muchas medidas para ayudar a mitigar la extensión del virus y que continúa actualizando el protocolo con nuevas medidas.

En esta línea, precisa que sigue reforzando las medidas de limpieza y desinfección en los puntos de contacto más frecuentes, como zonas de restauración, lavabos, entradas y salidas del recinto, pantallas táctiles de uso público, entre otros.

La GSMA también recuerda que se aumentará la asistencia médica in situ, que se ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre las medidas a seguir y que el personal está formado y entrenado sobre el protocolo de higiene y desinfección.

La organización del Mobile también pondrá a disposición de los interesados guías de salud y de recomendaciones higiénicas en los hoteles y medios de transporte de la ciudad, y señala que se han dado los consejos pertinentes a las marcas sobre cómo limpiar y desinfectar sus espacios.

Además de todas estas medidas, en la última semana se han instalado carteles que recuerdan a los asistentes diversas recomendaciones de higiene, se ha establecido un protocolo de cambio de micrófono para los ponentes y se ha recomendado incluso a los asistentes que eviten los apretones de manos para saludarse.

La GSMA subraya también que sigue los consejos facilitados por las autoridades sanitarias tanto nacionales como internacionales sobre el coronavirus.

Los planes para evitar la propagación del virus incluyen el consejo de respetar las restricciones de viaje establecidas y llegar antes a España para llevar a cabo una 'autocuarentena' si fuera necesario, así como garantizar el acceso a mascarillas.

En la presentación del evento, GSMA cifró en 110.000 los participantes de todo el mundo esperados para esta edición, una parte de los cuales proceden de China, y estimó en 492 millones de euros el impacto económico de la feria.