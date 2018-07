Gabilondo justifica veto al PP en la manifestación por incumplir su palabra

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha recalcado hoy que la "no invitación" al PP a la manifestación del Orgullo se debe a que "incumplen su palabra" al no ejecutar las leyes específicas para el colectivo, por lo que "no pueden liderar un proceso de lo que no son cumplidores".

En declaraciones a los medios en la cabecera de la marcha, junto a la diputada regional en el Parlamento madrileño Carla Antonelli, Gabilondo ha subrayado que "nadie" ha prohibido al PP que acuda a los actos centrales del día del Orgullo LGTBIQ+, en un "espacio abierto", sino que los organizadores han considerado que "no es consecuente" que estén liderando la pancarta.

El portavoz socialista ha recordado que son dos leyes las que ha aprobado la Asamblea de Madrid para el colectivo LGTBI+, la de la Transexualidad y otra contra la LGTBIfobia, pero ha remarcado que "no basta" con aprobar las normas, sino que deben cumplirse y ejecutarse.

"Espero y deseo que se ejecuten y cumplan en todos sus puntos", ha dicho Gabilondo, que ha señalado que no pueden aprobarse solo "los puntos que le gustan al PP", sino "todos" sus apartados.

Para Gabilondo sigue siendo necesario defender los derechos de las personas que "tienen dificultades para expresarse" en contextos "que no son adecuados", como por ejemplo en los centros educativos.

Por su parte, Antonelli ha explicado que la oposición en la Cámara regional presentó 247 enmiendas a la ley contra la LGTBIfobia, lo que, en su opinión, es un reflejo de que el PP "se niega a cumplir".

La parlamentaria se ha congratulado porque el nuevo gobierno de Pedro Sánchez esté demostrando "día a día" y "sorprendiendo a propios y extraños". "Sin duda alguna volveremos a ser vanguardia en los derechos LGTBI de este país", ha dicho.