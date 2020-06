Avance en la Comunitat Valenciana y freno en Madrid y territorios de Catalunya y Castilla y León: los cambios de fase que piden las comunidades

Varias regiones han descartado pedir al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 3 el próximo lunes, tras hacer una evaluación sanitaria y logística. Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Lleida, y las provincias castellanoleonesas de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria seguirán en la fase 2 en la semana previa al inicio de la 'nueva normalidad'. Por su parte, Galicia quiere proponer el adelanto del fin del estado de alarma para la región al próximo lunes, mientras las otras comunidades del litoral norte contemplan la posibilidad de flexibilizar la movilidad entre las distintas regiones.

Andalucía: hasta el momento, la Junta de Andalucía no ha comunicado cambios de cara al próximo lunes. Toda la comunidad se encuentra en la fase 3.

Aragón: esta comunidad tampoco establece cambios y continúa en la última etapa de la desescalada.

Asturias: los territorios del norte se habían planteado la posibilidad de permitir la movilidad entre comunidades limítrofes a partir de este lunes. De esta forma, se crearía un 'corredor' desde Galicia hasta el País Vasco. Pero a lo largo de la semana han ido postergando la decisión. Asturias, que se había planteado abrir sus fronteras tanto a Galicia como a Cantabria, ha dado un paso atrás cuando Cantabria ha decido esperar para abrir las puertas a otras comunidades.

Illes Balears: el archipiélago no prevé cambios para la semana que viene, a pesar de que Formentera cumple ya dos semanas en la fase 3. La presidenta insular Alejandra Ferrer ha comunicado que la isla no puede avanzar "por sí sola". Ferrer ha dicho este jueves que la desescalada local "ya está hecha", por lo que ahora debe ser el Ejecutivo balear quien "prepare todo" para "pasar todos juntos a esta nueva fase".

Canarias: las Islas todavía no han notificado de posibles avances en la desescalada de cara al próximo lunes.

Cantabria: el Gobierno cántabro, que en un primer momento se había mostrado abierto a permitir la movilidad entre comunidades limítrofes, ha optado por esperar. El Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla ha tomado la decisión este jueves ante los nuevos casos de coronavirus en los centros hospitalarios de Txagorritxu (Vitoria) y Basurto (Bilbao).

Castilla-La Mancha: el Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido el paso a la fase 3 para las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real. Se sumarán así a Cuenca y Guadalajara, que ya se encuentran en esta fase desde el lunes. Si Sanidad accede a la solicitud, la movilidad que ya se permite entre Cuenca y Guadalajara se hará extensible a toda la comunidad autónoma.

Castilla y León: al contrario de lo que se había previsto en un primer momento, la Consejería de Sanidad de Castilla y León ha decidido excluir de su petición de avance a la fase 3 a las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, por su cercanía y relación con la Comunidad de Madrid. Solo Burgos, León, Zamora, Palencia y Valladolid, pasarían a la fase 3 una semana después de haber avanzado a la segunda etapa del Plan de Desescalada. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha comunicado este jueves que los casos detectados en los últimos días en Madrid y en Euskadi han llevado a la Consejería a la "reflexión" y al cambio en su solicitud al Ministerio de Sanidad.

Catalunya: la Generalitat solicitará el avance a la fase 3 para las regiones sanitarias de Girona y la Catalunya Central. Por su parte, el área metropolitana de Barcelona y Lleida permanecerán en la fase 2 por, al menos, una semana más. El Govern ha tomado esta decisión tras detectar algunos episodios aislados de repunte de contagios en estas regiones en los últimos días. Permanecerán en la fase 3 las zonas de Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre y Alt Pirineu i Aran, que pasaron a la última etapa de la desescalada este lunes.

Comunidad de Madrid: finalmente, la Comunidad de Madrid no pedirá el avance a la tercera etapa del Plan de Desescalada, si bien, en un primer momento el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, había anunciado que sí lo haría. Este miércoles, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha anunciado que no solicitarán el adelanto a la fase 3 para el próximo lunes. También ha afirmado que no tienen contempladas medidas de flexibilización y empezarán a trabajar en los cambios de cara al 21 de junio, cuando finalice el estado de alarma.

Comunitat Valenciana: el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado el avance a la fase 3 para toda la comunidad autónoma. La Comunitat Valenciana permitirá la movilidad entre las tres provincias y la contempla también con las comunidades limítrofes, siempre y cuando se encuentren en la misma fase.

Euskadi: el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido conversaciones con los distintos líderes regionales para permitir el movimiento entre Euskadi, Cantabria, La Rioja y Navarra –todas ellas en fase 3– de cara al lunes que viene. Sin embargo, ante la decisión de esperar de las distintas regiones, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha destacado este jueves la necesidad de ser "cautos" y ha manifestado que cree que sería "precipitado" avanzar en la movilidad extraterritorial sin contar con los datos de toda una semana en la fase 3. Tapia también ha anunciado que será el lunes cuando decidan si Euskadi levanta el estado de alarma o si se mantiene hasta el 21 de junio.

Extremadura: el Gobierno regional ha confirmado este jueves que Extremadura no saldrá del estado de alarma ni abandonará la fase 3 de la desescalada hasta el día 21 de junio.

Galicia: el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este miércoles de que solicitará dejar sin efecto el estado de alarma el próximo 15 de junio, "Si se mantiene esa tasa de infección de uno o menos de uno por cada 100.000 habitantes". Feijóo ha hecho el anuncio el mismo día en el que, por primera vez desde que empezó la epidemia, las UCI gallegas no cuentan con enfermos de COVID-19. Galicia registra, además, cinco jornadas consecutivas sin fallecimientos con coronavirus. La decisión sobre esta petición se acordará en su Consello del viernes.

Región de Murcia: el Gobierno regional no ha informado sobre cambios de cara al lunes que viene.

Navarra: la comunidad foral ha decidido este miércoles no adelantar la movilidad fuera de su territorio, como pretendía Urkullu. La presidenta navarra, María Chivite, le ha comunicado la decisión al lehendakari este jueves.

La Rioja: la comunidad permanecerá en fase 3 pero, como toda la región norte, contemplaba la posibilidad de permitir la movilidad entre comunidades de cara al próximo lunes. El Gobierno de La Rioja decidirá este viernes la apertura, o no, de las fronteras tras saber "la situación real del entorno", tal como ha comunicado este jueves, la presidenta regional Concha Andreu.

Ciudad Autónoma de Ceuta: la ciudad ha pedido el paso a fase 3 para el próximo lunes después de que la semana pasada retrasara el avance en la desescalada debido a la aparición de nuevos contagios de coronavirus. La decisión se ha anunciado este martes, tras cinco días consecutivos sin que Ceuta haya registrado ningún positivo por COVID-19. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha apelado a la "responsabilidad y prudencia" de los ciudadanos para evitar que se vuelvan a producir rebrotes de coronavirus.

Ciudad Autónoma de Melilla: el Gobierno de Melilla no ha pedido cambios para el próximo 15 de junio.

Información elaborada con la colaboración de todas las ediciones regionales de eldiario.es.