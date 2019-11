Garamendi: Un Gobierno PSOE-PP da más estabilidad porque suma mayoría absoluta

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha señalado este jueves que "hoy en día, un Gobierno PSOE-PP tendría más estabilidad, pero porque da una mayoría absoluta".

En declaraciones a la cadena Ser, el líder de los empresarios ha recordado que ya en las anteriores elecciones plantearon la opción de que se formara un Gobierno de centro-izquierda, porque hubiera dado estabilidad.

Para Garamendi es importante no sólo la formación de Gobierno, sino que "el principal partido de la oposición se siente también a hablar porque hay muchos temas que el Gobierno solo, por mucho Gobierno que haya, no va a ser capaz de sacar adelante sin la ayuda y consenso de más diputados".

Respecto al pacto entre PSOE y Podemos, Garamendi ha considerado que "hoy por hoy es un preacuerdo", del que "no tenemos cuáles son las líneas del Gobierno", ya que hay, sobre todo en planteamientos de Podemos, que no compartimos, con todo el respeto".

No obstante, ha dejado claro que, en caso de materializarse el acuerdo, la patronal será "totalmente respetuosa con el Gobierno que esté" y ha asegurado que "a nosotros nos interesan políticas moderadas, no hablamos de que un señor sea moderado o no".

"Ni nos fiamos ni nos dejamos de fiar", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "es cierto que en muchos de los análisis que hacen podemos coincidir, no en las recetas para resolverlo".