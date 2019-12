Garmendia pide valentía a los políticos para combatir la emergencia climática

Hay que "convencer" a los representantes políticos para que sean "valientes" ante la emergencia climática porque "realmente el planeta nos necesita", ha dicho la presidenta de la Fundación Cotec para la Innovación, Cristina Garmendia, en un acto durante la Cumbre del Clima en Madrid.

En el encuentro "Narrativas para el cambio. Clase magistral sobre economía circular", Garmendia ha asegurado que "introducir el término emergencia climática cada vez que hablamos de cambio climático es ya una necesidad que tenemos que incorporar al relato".

La exministra de Ciencia e Innovación ha apuntado que, para conseguir que la sociedad adopte los planteamientos relacionados con la economía circular, "no es suficiente conocer y difundir", sino que "hace falta obtener una metodología para que las transformaciones ocurran".

Garmendia ha lamentado el impacto que puede llegar a tener un tuit de una persona que disponga de "numerosos" seguidores en una determinada red social, de un "negacionista" de la crisis climática, que ha calificado de "irresponsable político".

La influencia del mensaje sobre "millones y millones de personas", ha señalado, puede ser "muy superior" a la producida por "dos o tres generaciones de investigadores climáticos que han trabajado durante treinta años sobre los fundamentos, el rigor, la tranquilidad y la solidez de las recomendaciones en torno a la situación que tenemos y sobre lo que habría que hacer".

Esta forma de comunicar, ha apuntado Garmendia, "no hay que confrontarla" porque "normalmente no da ningún resultado decir que no tiene razón o no estamos de acuerdo. Eso no se hace viral".

"Hay que entender por qué sucede, ver cuáles son las conexiones emocionales, cuál es el efecto que nos produce y llevarlo a mi propio beneficio (...) que nos lleve a planteamientos que tengan que ver con la razón y con el interés general", ha indicado la presidenta de la Fundación Cotec.

Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, ha declarado: los científicos "nos están diciendo que el cambio climático está generando problemas exponenciales" y, ante eso, "solo podemos buscar soluciones exponenciales".

En el encuentro también ha estado presente la directora de estrategia de Sostenibilidad y Comunicación de Aigües de Barcelona, María Salamero, quien ha manifestado que las empresas "cada vez más estamos entendiendo que todo lo que hacemos tiene que estar ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible".