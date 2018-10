Garrido critica la "mala fe" del Gobierno al no dar dinero a menas en Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado hoy la "mala fe" del Gobierno nacional al no dar "ni un solo euro" a la región para atender a los menores extranjeros no acompañados y espera que "rectifique" esta "auténtica desfachatez".

"Creo que hubo mala fe e intención de no dar ni un solo euro a Madrid", ha declarado a los medios tras un acto de presentación del cheque bachillerato para alumnos de centros concertados.

Al respecto, ha recordado que el pasado 16 de octubre recibieron una carta del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que les comunicaban que la Comunidad no iba a recibir subvenciones para trabajar con menores extranjeros no acompañados (menas) porque no llegan a la región.

"Es evidente que había error o hubo mala intención y seguramente la segunda, casi con total seguridad", ha insistido.

Garrido espera que el Ejecutivo "rectifique" lo que ha calificado de una "auténtica desfachatez" al "hacer creer que no saben que hay menas" en la región cuando "está todos los días en los medios".

Precisamente hoy, el Gobierno aprobará el sistema de reparto de los menas entre las comunidades autónomas a través de un real decreto que prevé la distribución interterritorial de una partida extraordinaria de 40 millones de euros para atender sus necesidades.

El presidente regional desconoce aún el dinero que llegará a la Comunidad, pero ha dicho que cuando se lo comuniquen lo analizarán y dirán lo que les parece.