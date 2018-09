La Generalitat abre diligencias contra Espada por llamar 'mariconazo' a Rufián

La Dirección General de Igualdad de la Generalitat ha abierto diligencias informativas de oficio contra el periodista y escritor Arcadi Espada al observar indicios de que un artículo suyo, en el que llama 'mariconazo' al diputado de ERC Gabriel Rufián, puede vulnerar la Ley contra la Homofobia.

En un artículo que publicó ayer Espada en el blog del diario en el que colabora habitualmente, el escritor escribió sobre el rifirrafe que mantuvieron el expresidente José María Aznar y Gabriel Rufián en la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP.

Espada escribió: "A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?', mientras uno va sonriéndose delicadamente en su cara. Pero si se opta por la no significación entonces hay que negarse a responder al gamberrete hasta que aprenda a no comerse los mocos en público".

Según ha informado a Efe un portavoz de la Consellería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, de la que depende la Dirección General de Igualdad, se abre ahora un periodo en el que los técnicos del departamento recabarán información y darán voz a las partes antes de decidir si abren un procedimiento sancionador previsto en la ley, si ven indicios de delito y lo trasladan a la fiscalía o bien si archivan el caso.

Preguntado sobre la apertura de estas diligencias, Arcadi Espada ha comentado a Efe que la Generalitat "haga lo que quiera, pero yo no escribo a su dictado. No escribo al dictado de cualquier lobby que me estipule cuál ha de ser mi sintaxis". "Yo siempre escribo para mayores de 18 años", ha añadido el periodista.

"Yo no le llamo mariconazo, pero en cualquier caso es una palabra incluso cariñosa", ha añadido Espada, que ha dicho que no se tiene que defender "de nada" y si lo tiene que hacer "lo haré donde me tenga que defender, espero que siempre dentro del estado de derecho".

Por su parte, el presidente del Observatorio contra la Homofobia de Catalunya (OCH), Eugeni Rodríguez, había pedido hoy al departamento de Asuntos Sociales que aplicara la Ley contra la Homofobia al periodista por estos comentarios al considerar que son de carácter "homófobo".

El presidente del OCH y portavoz del Front d'Alliberament Gay de Catalunya (FAGC) ha mostrado su "absoluto rechazo al contenido homófobo" del artículo y ha pedido su retirada.

Por su parte, el diputado Gabriel Rufián ha contestado en twitter a la pregunta que le formulaba Espada: "De un golpe, Arcadi", ha escrito el diputado.